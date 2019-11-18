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緯穎、宏碁、智聯服務捐六千萬元 贈交大台南校區攻AI

2019-11-18 15:27經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

緯穎、宏碁及智聯服務今（18）日宣布攜手捐贈國立交通大學台南校區價值六千萬元的高效能運算中心，緯創董事長林憲銘同時也捐贈1.5億元成立華仁全球講座。

在宏碁集團創辦人施振榮的號召下，緯穎、宏碁及智聯服務、致遠基金會及交大共同攜手在交大台南校區打造HPC center，由緯穎捐贈13台專為了AI、深度學習所設計的高效能運算伺服器，宏碁捐贈人工智慧平台ai Forge，以及智聯服務捐贈30台桌上型電腦、網路布線及廣播教學，交大HPC center具備人工智慧大規模平行運算所需的效能以及容易上手的使用者平台，提供「智慧科學暨綠能學院」及「光電學院」教學研究，捐贈價值達六千萬元，產學攜手一同為台灣科技共盡心力。

宏碁技術長張瑞川表示，宏碁捐贈aiForge人工智慧平台能提供交大HPC Center企業級的使用方案。人工智慧需利用資料不斷演練來提高模型精準度，aiForge即是提供使用者鍛造模型的平台，同時便於管理者調配資源，再搭配軟硬體監控功能的即時平台，將使用及效能極大化，為交大AI科技教育環境發展新的里程碑。

緯創集團董事長林憲銘更以個人名義捐款並成立交大人工智慧領域全球講座「華仁全球講座」。林憲銘董事長強調：「華仁全球講座將支持交大聘請全球知名人工智慧領域專家學者來台講學。」針對科技產業紛紛落實產學合作的宗旨，國立交大代理校長陳信宏表示：「交大在AI領域的學術研究基礎厚實，新設立的智慧科學暨綠能學院則是以產學共創、發展實用研究的理念籌設，感謝業界及校友的關注，大力支持建置高效能運算中心（HPC Center），不僅對台南校區發展有所助益，也連帶提升整個交大的競爭力。」

緯穎、宏碁及智聯服務18日宣佈攜手捐贈國立交通大學台南校區價值六千萬元的高效能運...
緯穎、宏碁及智聯服務18日宣佈攜手捐贈國立交通大學台南校區價值六千萬元的高效能運算中心。謝艾莉/攝
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