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第3季DRAM提前備貨需求大增 產值季增4%

2019-11-18 15:11經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查顯示，今年下半年DRAM需求端的庫存已回到較健康的水位，加上部分業者為避免日後可能加徵關稅帶來的負面衝擊，在第3季提前備貨，帶動DRAM供應商第3季的銷售位元出貨量(sales bit)大增，連帶推升DRAM總產值成長4%，結束連三季下滑。

展望第4季，儘管第3季基期已高，三大DRAM原廠仍預期在伺服器及手機需求的帶動下，出貨量有望維持成長。

觀察各廠第3季營收表現，三星受惠於中國手機業者提前備貨力道強勁，及伺服器需求緩步回溫，銷售位元出貨量成長逾3成，帶動營收較第2季成長5%，來到71.2億美元。

SK海力士的銷售位元出貨量成長約2成，營收季增3.5%，來到44.1億美元。至於美光由於第2季基期較低，第3季位元出貨成長近3成，營收為30.7億美元，但市占率失守兩成大關。TrendForce認為，美光因缺乏新廠(greenfield)增加投片，可能導致市占持續受到壓縮。

儘管第3季出貨量走揚，但受到整體產業價格下跌近2成的影響，DRAM供應商的營業利益率呈現衰退。三星的營業利益率由前一季的41%下滑至33%，已接近公司中長期低標30%的門檻，TrendForce認為三星接下來繼續調降價格的意願將十分有限。

SK海力士因第3季轉換部分伺服器記憶體產能至行動式記憶體，成本優化(cost reduction)較為明顯，加上第2季基期低，第3季營業利益率從28%小幅下滑至24%。

美光本次財報季區間(6月至8月)的報價跌幅略高於韓系廠商(7月到9月)，因此營業利益率跌幅較深，從第2季的35%下跌至24%。展望第4季，在報價僅小幅下滑且成本持續優化下，原廠獲利能力將有機會維持當前水準，不至於再出現大幅下跌。

由技術面觀察，三星今年以來的投片規劃大致維持不變。展望明年，Line13的DRAM產能將緩步轉換至生產影像感應器(CMOS image sensor)，不過平澤二廠將啟動量產，以減緩Line13的投片下滑，同時間導入1Znm的量產。整體而言，明年三星總投片量變化不大，1Znm的比重也不會太高，維持審慎增加產出的態度。

SK海力士明年規劃上除了持續將M10的DRAM投片轉移至生產影像感應器外，同時將增加M14的產出。至於中國無錫的兩座新廠，受到中美貿易戰的影響，投片規劃傾向保守。美光方面，台灣美光記憶體(原瑞晶)已全數以1Xnm做生產，下一目標將直接以1Znm生產，不過實際貢獻將從2020年開始；台灣美光晶圓科技(原華亞科)已有過半比例導入1Xnm，1Ynm占比則約3成。

台系廠商部分，南亞科(2408)第3季受惠於銷售位元出貨量大增超過35%，儘管報價下滑雙位數，營收仍較前一季成長18.7%，但毛利率/營業利益率持續下跌。在相對高基期下，第4季的出貨量恐呈現衰退，獲利能力要見反彈仍需時間。

華邦電整體營運表現維持穩健，DRAM營收較第2季小幅成長5%。力晶受到客戶端庫存水位偏高影響，出貨量有所下滑，導致營收衰退6%（營收計算主要為力晶本身生產的標準型DRAM產品，不包含DRAM代工業務）。

DRAM營收

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