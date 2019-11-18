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上任僅七個多月！燦坤總座李佳峰請辭 3C通路震撼

2019-11-18 15:10經濟日報 記者張義宮／即時報導

上任僅七個多月的燦坤(2430)實業總經理李佳峰今（18）日請辭，引發3C通路震撼。

燦坤針對今日公布高階人事異動部分提供聲明如下：

燦坤實業總經理李佳峰與行銷策略部副總經理暨發言人蔡依玲，因個人規劃於11月18日離職。對於二人的離職申請，公司尊重其意願，目前所進行以消費者為核心，整合門市與線上購物的通路優勢，提供消費者美好的購物體驗，將持續進行推動。

今年4月上任的李佳峰，來自台灣小米總經理，上任之後極力促成燦坤轉型，包括電商平台大改版，換上「燦坤電生活TK3C.COM」的品牌LOGO；讓燦坤實體283間門市員工，換上黑黃相間的新制服；規劃明年第1季開出新型態、新品牌門市；把原有的燦坤會員特典，改為「全民購物節」等策略，在業績上也發揮效益。

燦坤營運在第3季表現回溫，單季稅後純益6,700萬元，每股純益（EPS）0.4元，雙雙優於去年同期的0.32元、上一季的0.1元；前三季稅後純益1.61億元，EPS為0.97元。

燦坤是台灣3C通路龍頭，李佳峰因個人規劃提出辭職申請，自4月1日上任以來僅七個多月，11月初受訪時還曾表示，推動燦坤轉型策略盼能從「黃色鬼屋」變成「黃金美屋」，燦坤品牌轉型及電商布局是否生變，引發外界聯想。

接任燦坤 3C總經理半年來李佳峰，積極投入轉型及營運改造，他表示，燦坤3C品牌將升級為燦坤電生活TK3C.com，作為全新品牌出擊，明年第1季推出以六都的中大型門市型態，推動轉型；他並強調，燦坤3C首賣及獨賣商品由近300個，未來推向500個，助益營收成長力道可期。

李佳峰有感於近來台灣重資產的實體3C通路面臨消費型態轉變，燦坤必須推動多項改革，以消費者為核心，讓重新「充電」與「轉變」，以拓展新店格門市、營收結構轉變、推廣獨賣商品、電商優化等策略來維持領先的位置。

他說：「燦坤有283家門市，轉型是必要之路，將推出品牌升級的新店型TK3C.com，既有門市傾向調整體質，沒有大幅關店計畫。」

由台灣小米轉換跑道到燦坤的李佳峰認為，燦坤是通路也是品牌，是成立已有29年的老招牌。擁有283家門市的實體通路是燦坤的優勢，不應跟進電商的營運模式，因配，推動網購及門市融合的營運模式，不會只強調網購電店的業績成長，而應是整體業績增長才是健康，今後將會提供網路付費、門市宅配的新服務，讓消費者訂購的產品可以在六小時交貨。

滿腦子有改革規劃的李佳峰，提出很多經營改革的理念及正在革新的做法。他不諱言的指出，燦坤的營收連續八年衰退，轉型策略推動費時費力，需要以年作為單位計算，希望轉型後，帶動營收正成長，讓網友不客氣調侃門市為「黃色鬼屋」，能夠變成客源多的「黃金美屋」。

燦坤曾寫下「黃色家電」風潮，最高門市曾達300家，近年來投資餐飲失利，集團的燦星旅、金鑛咖啡也虧損連連，加上面臨電商崛起的競爭壓力，燦坤營收與獲利下滑，門市也面臨人流下滑窘境，因此，沒有客戶上門時被網友戲稱為黃色鬼屋，他則目標經營改善成為黃金美屋，增進人流以及帶動業績向上。

1至10月燦坤營收159.87億，年減7.5%。競爭對手的全國電1至10月營收150.51億，年增6.2%。面臨競爭者全國電的營收步步逼進，但李佳峰認為，前三季燦坤仍是業績最高的台灣3C通路，到年底也有信心保持第一大。

上任僅七個多月的燦坤(2430)實業總經理李佳峰18日請辭，引發3C通路震撼。記...
上任僅七個多月的燦坤(2430)實業總經理李佳峰18日請辭，引發3C通路震撼。記者張義宮／攝影
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