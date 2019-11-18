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蘋果手機爆資安漏洞 KPMG四招自保教學

2019-11-18 11:03經濟日報 記者程士華／即時報導

KPMG安侯建業數位科技安全團隊謝昀澤執行副總表示，近日有科技社群熱烈討論蘋果手機爆發「checkm8」資安漏洞，眾多iPhone使用者皆受害，建議蘋果舊用戶，運用定期重開機、適時清除資料等招式自保，不必耗資換新機，即可守護資料安全。

謝昀澤表示，checkm8資安漏洞不僅遍及眾多舊版iPhone，還可繞過手機帳密、指紋與人臉辨識驗證，直接取用手機內資料，除非更換硬體，否則更無法透過軟體升級來直接修補。

謝昀澤表示，雖然checkm8遍布諸多手機，但有心人需要實際竊取目標實體手機才能攻擊，還要再實機連通特定的電腦設備，駭入成本很高，攻擊效益太低，所以發生在一般使用者手機上的機率不高，即便手機被入侵且被成功安裝後門程式，目前最新的iOS在手機重開後，也會有相關安全機制，可以抑制被惡意植入的程式運行。

鑑於checkm8資安漏洞的幾種特徵，謝昀澤建議，蘋果使用者其實只要做到四點預防，就能有效減緩此一事件所產生的影響：首先，是養成定期重新啟動手機的習慣，避免長期不關機，增加有心人士攻擊的成本。

第二，有心人士必須要取得實體手機才能攻擊，因此養成手機不離身的習慣，或隨時置於安全區域，便可杜絕相關駭入攻擊。

第三，若手機不慎遺失，可考慮啟動遠端資料清除機制，以防第三人窺視。謝昀澤表示，可運用蘋果內鍵的「尋找」app，然後點一下「裝置」標籤頁，選取要遠端清除的裝置後，向下捲動並選擇「清除此裝置」。

第四，謝昀澤建議，手機硬體需要交給廠商維修前，應養成事先備份資料的習慣，並完整清除手機上的所有資料。

謝昀澤表示，如果沒有購機成本限制，不嫌換機麻煩且有資料遺失風險，手機內又存有機敏資料，當然也可以考慮直接升級或更換手機，只是未來手機的各種軟硬體漏洞被揭露將越來越多，對所有使用者來說，有個好習慣，遠比有隻好手機更安全，一般手機使用者不需要過度恐慌。

手機蘋果資安

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