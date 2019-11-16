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晶技自結前10月 每股稅前盈餘1.94元

2019-11-16 21:39經濟日報 記者何佩儒／即時報導

晶技（3042）公布，自結10月稅前盈餘9,029萬元，月減6.3%、年減6.6%，每股稅前盈餘0.29元。自結前10月稅前盈餘6億元，年減2.8%，每股稅前盈餘1.94元。

晶技為石英元件大廠，面對市場價格競爭，晶技以守穩毛利率為目標，不隨市場起舞，相較部分日系大廠因價格戰導致虧損，晶技仍能維持穩定獲利。

晶技毛利率

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