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浙江建兩岸集成電路產業園 稱引入台灣科學園區團隊

2019-11-16 16:37聯合報 記者林則宏／即時報導

據中新社報導，總投資人民幣600億元（約新台幣2,580億元）的兩岸集成電路創新產業園項目奠基儀式16日在浙江紹興舉行，該項目號稱將引入200家上下游集成電路相關企業和台灣科學園區管理團隊，推動兩岸人才、技術、資金及市場資源整合，探索兩岸高新技術及產業合作的新模式。

紹興市長盛閱春表示，近年來，紹興積極培育壯大以集成電路為代表的新興產業，紹興集成電路產業平台入選浙江省首批「萬畝千億」新產業平台；「紹興集成電路產業創新中心」建設被列入「長江三角洲區域一體化發展規劃綱要」。「紹興與台灣有著扎實的合作基礎，一大批台資企業與紹興產業優勢互補明顯、互利雙贏潛力巨大。」

報導稱，兩岸集成電路創新產業園項目規劃總面積約4,200畝，計劃總投資不低於人民幣600億元，將建設8吋和12吋晶圓製造基地，同時導入200家上下游集成電路相關企業和台灣科學園區管理團隊。

其中，首批入園的龍頭項目計劃總投資人民幣100億元，將打造研發設計、電子研究院、交易中心、智造平台、眾創空間、企業孵化、人才培育等七大功能平台。

根據網路媒體《紹興E網》的訊息，該項目將由「國際知名的台灣IDM集成電路上市公司實施，項目主要產品為功率器件、CIS及指紋識別芯片、MCU╱eMemory以及MEMS等」；項目一期將建設8吋生產線，月產能5萬片。二期將建8吋生產線，月產能3萬片，以及12吋生產線。

浙江省人民政府台灣事務辦公室任莊躍成表示，該產業園項目不僅是推動浙江省大灣區建設、長三角一體化發展的生動實踐，也是助力兩岸產業融合發展的重要實踐。

海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉致辭稱，「台灣集成電路產業有先發優勢，而大陸的市場寬廣，人才、技術非常豐富，兩岸在集成電路產業領域合作將有很好的發展機遇」，「希望兩岸同胞共同努力，讓項目順利完成」。

浙江紹興斥資逾新台幣2,500億元的兩岸集成電路創新產業園，號稱將引入台灣科學園...
浙江紹興斥資逾新台幣2,500億元的兩岸集成電路創新產業園，號稱將引入台灣科學園區管理團隊。圖翻攝自《紹興E網》
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