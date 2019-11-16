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12強／林哲瑄轟澳收第5 轉戰6搶1拚奧運門票

12強Live／王威晨點火林哲瑄開砲 5:1勝澳洲獲第5名

GSA年度獎項頒發 12月初登場

2019-11-16 14:08經濟日報 記者鐘惠玲／即時報導

全球半導體聯盟（GSA）宣布2019年頒獎典禮晚宴所有獎項的被提名者名單，其中2019年「張忠謀博士模範領袖獎」將授予應材榮譽董事長詹姆士．摩根 （James C. Morgan）。

上述年度慶祝活動將於12月5日在加州聖塔克拉拉會議中心舉行，頒獎典禮晚宴將表彰那些在企業願景、創新、執行力等方面表現卓越的個人及公司。

除了「張忠謀博士模範領袖獎」，GSA將頒發的其他獎項，還包括具影響新秀女力獎、受矚目新創公司獎、最受尊敬私營半導體企業獎、最受尊敬新興上市半導體公司獎、最佳財務管理半導體公司獎、分析師最喜愛半導體公司獎、亞太卓越半導體公司獎、EMEA（歐洲、中東及非洲）卓越半導體公司獎等。

半導體張忠謀

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