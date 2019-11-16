GSA年度獎項頒發 12月初登場
2019-11-16 14:08
經濟日報 記者鐘惠玲
／即時報導
全球半導體聯盟（GSA）宣布2019年頒獎典禮晚宴所有獎項的被提名者名單，其中2019年「張忠謀博士模範領袖獎」將授予應材榮譽董事長詹姆士．摩根 （James C. Morgan）。
上述年度慶祝活動將於12月5日在加州聖塔克拉拉會議中心舉行，頒獎典禮晚宴將表彰那些在企業願景、創新、執行力等方面表現卓越的個人及公司。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
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- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
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除了「張忠謀博士模範領袖獎」，GSA將頒發的其他獎項，還包括具影響新秀女力獎、受矚目新創公司獎、最受尊敬私營半導體企業獎、最受尊敬新興上市半導體公司獎、最佳財務管理半導體公司獎、分析師最喜愛半導體公司獎、亞太卓越半導體公司獎、EMEA（歐洲、中東及非洲）卓越半導體公司獎等。
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