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明台產攜中華電 推超優惠漫遊

2019-11-15 22:45經濟日報 陳怡慈/即時報導

三井住友海上集團明台產物保險15日宣布，與中華電信合作推出「漫遊99」專案，活動期間內，凡中華電信用戶透過明台產險官網投保旅遊綜合保險，不限保費金額即可憑專屬序號以超值優惠99元價格申辦亞洲十國七天2GB國際漫遊服務，原價268元。

另外，當航班延誤達到理賠時數後，將收到理賠簡訊，理賠金自動匯入指定帳戶，保戶不需再回傳登機證明。

三井住友海上集團明台產物保險營運創新本部部長飯島健司表示，除了不斷精進旅遊綜合保險方案內容外，針對保戶最重視的航班延誤，明台產險今年與中華電信合作推出航班延誤快速理賠服務，當航班延誤達到理賠時數後，保戶將收到理賠簡訊(需開啟中華電信數據漫遊功能)，理賠金自動匯入指定帳戶，保戶不需再回傳登機證明。

目前有超過七成保戶使用航班延誤快速理賠服務，且保戶對此服務皆表示非常滿意，甚至對於旅程尚未結束即收到理賠金感到相當驚喜。

為感謝並回饋保戶，除投保旅遊綜合保險享漫遊優惠之外，活動期間內，凡新加入明台產險網路投保專區成為會員，也可以享優惠價218元申辦中華電信亞洲十國七天2GB國際漫遊服務，原價268元。

中華電信國際漫遊服務，提供手機原號上網，免換SIM卡的便利服務，不論出差或觀光旅遊，都能輕鬆暢遊無負擔。

明台產險同時宣布，於官方網站推出全新升級的旅遊綜合保險方案，新增「食品中毒慰問保險金」並提升海外緊急救援費用保險額度。

近年台灣及出國旅遊中(尤其至東南亞國家)發生多起細菌性食物中毒案件，大多是食用了受到污染的食物或飲水，而導致腸胃道感染。

明台產險為提供保戶更完善的保障，本月起凡國人出國透過明台產險官網投保旅遊綜合保險，若保戶不幸發生集體食物中毒，並出具診斷證明，除醫療理賠之外，另可申請「食品中毒慰問保險金」定額給付新台幣3,000元整，僅限一次。

此外，為提供國人更完善的海外緊急事故急難救助，及減輕保戶負擔，自即日起海外緊急救援費用額度也自20萬元提升至200萬元。

中華電信保險金理賠

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