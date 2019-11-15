明台產攜中華電 推超優惠漫遊

三井住友海上集團明台產物保險15日宣布，與中華電信合作推出「漫遊99」專案，活動期間內，凡中華電信用戶透過明台產險官網投保旅遊綜合保險，不限保費金額即可憑專屬序號以超值優惠99元價格申辦亞洲十國七天2GB國際漫遊服務，原價268元。

另外，當航班延誤達到理賠時數後，將收到理賠簡訊，理賠金自動匯入指定帳戶，保戶不需再回傳登機證明。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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越多天登入贊助，中獎機率越高！

三井住友海上集團明台產物保險營運創新本部部長飯島健司表示，除了不斷精進旅遊綜合保險方案內容外，針對保戶最重視的航班延誤，明台產險今年與中華電信合作推出航班延誤快速理賠服務，當航班延誤達到理賠時數後，保戶將收到理賠簡訊(需開啟中華電信數據漫遊功能)，理賠金自動匯入指定帳戶，保戶不需再回傳登機證明。

目前有超過七成保戶使用航班延誤快速理賠服務，且保戶對此服務皆表示非常滿意，甚至對於旅程尚未結束即收到理賠金感到相當驚喜。

為感謝並回饋保戶，除投保旅遊綜合保險享漫遊優惠之外，活動期間內，凡新加入明台產險網路投保專區成為會員，也可以享優惠價218元申辦中華電信亞洲十國七天2GB國際漫遊服務，原價268元。

中華電信國際漫遊服務，提供手機原號上網，免換SIM卡的便利服務，不論出差或觀光旅遊，都能輕鬆暢遊無負擔。

明台產險同時宣布，於官方網站推出全新升級的旅遊綜合保險方案，新增「食品中毒慰問保險金」並提升海外緊急救援費用保險額度。

近年台灣及出國旅遊中(尤其至東南亞國家)發生多起細菌性食物中毒案件，大多是食用了受到污染的食物或飲水，而導致腸胃道感染。

明台產險為提供保戶更完善的保障，本月起凡國人出國透過明台產險官網投保旅遊綜合保險，若保戶不幸發生集體食物中毒，並出具診斷證明，除醫療理賠之外，另可申請「食品中毒慰問保險金」定額給付新台幣3,000元整，僅限一次。

此外，為提供國人更完善的海外緊急事故急難救助，及減輕保戶負擔，自即日起海外緊急救援費用額度也自20萬元提升至200萬元。