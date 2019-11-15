親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

好市多台中二店悄悄動土 明年底完工營運

港示威者自行運作中大校園 外籍師發現這些驚奇的情況

東元攜手新東陽 全台第一台智能餐盤回收機器人亮相

2019-11-15 19:00經濟日報 記者張義宮／即時報導

東元 (1504)服務型機器人再次打造全新功能，與知名的老字號食品大廠新東陽合作，交貨12台客製化「智能餐盤回收機器人」，即將於新東陽經營的國道高速公路服務區內的美食街、以及桃園國際機場第一航廈B1美食街的設定區域內，提供自動巡迴收取餐盤的服務。

這也是東元繼送餐服務機器人，和導覽服務機器人之後，最新曝光的客製化智慧型服務機器人，預期對明年單是這項服務型機器人將可帶進上億元商機。

東元自動化暨智能事業部協理林勝泉表示，經過今年以來送餐機器人的實際場域使用，已累積許多寶貴的使用者經驗，將會繼續研發、優化服務型機器人的功能與AI應用，例如，語音操控、AI智能多車管理等，為餐飲業者打造送餐、餐盤回收、帶位、點餐，公共空間導覽等客製化功能。

智能餐盤回收機器人採用東元DC伺服驅動器與馬達，打造底部的「智慧移動平台」 (AGV)。造型的設計由東元和新東陽雙方充分討論，東元依照業主的需求，量身打造。

回收餐盤專用機器人的特色，在於機身是五層回收餐盤層架，可以滿足客戶一次收取餐盤數量最大化，機器人並不是以人形來設計，而是強化功能性，設計成有如置物的層架，再利用LED打造白V領，將「台灣黑熊」的意象融合在外觀上。

東元的服務型機器人內建光學雷達掃瞄和六顆超音波感測器，可以快速建立行走地圖，同時擁有智慧避障，避免與顧客碰撞；而機器人臉部的可愛表情結合語音，也可以提醒路線前方的客人，機器人正在執勤中。東元服務型機器人採用AI自主導航，最高速度可達1. 1m/s，載重40kg。

每次充滿電可以連續工作八小時以上，機器人的電池採用可抽換式鋰電池，更方便現場的運用及調度。機器人的操作方式相當友善，只要使用平板電腦透過簡單的單鍵操作，就可以即時監控機器人工作情況，或是派遣新的任務。

新東陽啟動台灣首部東元智能餐盤回收機器人，立刻引起國內外旅客好奇爭相拍。(圖：東...
新東陽啟動台灣首部東元智能餐盤回收機器人，立刻引起國內外旅客好奇爭相拍。(圖：東元提供)
分享
東元已推出送餐、餐盤回收和導覧功能機器人加入餐飲服務型機器人的產品系列，提供餐飲...
東元已推出送餐、餐盤回收和導覧功能機器人加入餐飲服務型機器人的產品系列，提供餐飲業更完整的服務需求。(圖：東元提供)
分享

機器人東元東陽

相關新聞

群創光電鮭魚返鄉投資南科537億 增1130個就業機會

2019-11-15 15:59

智慧機鏡頭拚升級／大立光、玉晶光吃補

2019-11-15 14:41

美光推新品 搶雲端商機

2019-11-15 14:41

半導體設備龍頭／應材財報報喜 台鏈樂

2019-11-15 14:41

華碩關渡新大樓正式啟用 6千名員工齊聚總部園區

2019-11-15 13:15

美光搶攻網路攝影機及雲端商機 發布1TB工業級microSD

2019-11-15 12:27

蔣尚義任CEO的武漢弘芯 半數土地遭法院查封

2019-11-15 11:37

網家雙11檔交易額 創新高

2019-11-15 01:48

熱門文章

好市多台中二店悄悄動土 明年底完工營運

2019-11-15 09:33

星宇航空開航沒有驚喜價 張國煒可能沒空駕駛首航飛機

2019-11-15 13:52

勞工退休金帳戶千萬 一年分紅80萬元這樣做到的

2019-11-15 13:42

台商回台最大咖現身了 群創投資701億元

2019-11-14 22:20

不要債權！650名華映前員工上街頭 籲大同出面解決問題

2019-11-15 11:32

拒當屋奴！銀行主管私授選房貸三大秘訣

2019-11-15 13:04

摩托羅拉推折疊機 要價4.5萬

2019-11-14 23:22

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top