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鴻海毛利率能否達10%？第一名分析師楊應超告訴你

2019-11-15 18:38經濟日報 記者趙于萱／即時報導

鴻海宣示毛利率達到10%，激勵各大外資上修目標價，對此市場譽為「最懂鴻海的前外資分析師」、異康集團暨青興資本首席資深顧問楊應超指出，鴻海若要五年達陣10%毛利率，可能面臨不小挑戰，目前他維持鴻海長線在70-90元看法，不過短期受低利率、5G iPhone推動，「鴻海到明年有機會展開超漲波，股價來到90元之上。」

鴻海近期因展望大好，不僅外資連買，多家外資也上修目標價，最高的花旗已喊上120元，不少股民因此好奇，最懂鴻海的楊應超會不會也上修看法？

楊應超指出，鴻海立下毛利率10%的目標，理想很遠大，也很激勵人心，但這個目標涉及財測，他必須拿出專業才能判斷做不做得到，最佳解答就是回歸財報算法，一目了然。

他表示，根據毛利率定義，是銷售毛利除以銷售數字，觀察鴻海近四季（去年第3、4季和今年1、2季）的累計毛利和營收表現，仍有龐大的收入來自舊事業，而毛利率提升靠新事業，那麼未來集團毛利率成長，就必須依賴新事業的毛利率衝高。

他進一步假設鴻海未來五年的營收可成長20%，分母為近四季營收乘以1.2，分子為新舊事業的毛利總和並假設新事業的未知毛利率為Y，終值為10%。所推算的Y值達到21%，代表鴻海若舊事業維持毛利率，那麼新事業的毛利率必須有21%。

楊應超表示，台灣科技業毛利率要做到20%不容易，可以想見目標難度很高，且若營收增速降低，新事業的毛利率要更高，因此他維持鴻海長線股價看法。

不過他也強調，他不會斷言鴻海做不到，畢竟鴻海有很多公司看不到的意志力和執行力，只是數字會說話，如果要讓投資人更信服，集團勢必要更努力、產出更具體的成果。

楊應超指出，鴻海三大目標瞄準數位醫療、電動車和機器人，是市場主流也是老生常談，鴻海所產出的終端產品，雖然會有高潛力，但畢竟不像iPhone具體，未來五年怎麼做，作法一定要更明確。

若是短期來看，他則話鋒一轉，表示近期市場對鴻海看法改善很多，雖然多數外資不像他在70元就喊低估，但整體氣氛確實好轉，加上大環境轉變，最近鴻海徘徊90元，很有可能「超漲」一波。

楊應超表示，這波熱錢買鴻海買得很兇，主要是低利率，外資來台愛買「三寶」台積電、鴻海、大立光，因此可預期鴻海反彈，其次是大家看好5G iPhone，台灣內部還有選舉題材，都加持鴻海向上。

異康集團暨青興資本首席資深顧問楊應超。報系資料照
異康集團暨青興資本首席資深顧問楊應超。報系資料照
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鴻海毛利率外資

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