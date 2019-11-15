鎖定入門機市場 vivo新機五千有找、0元資費搶客

2019-11-15 18:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



vivo今(15)日開賣vivo Y12，強打超高CP值，鎖定入門機市場，空機價4,990元，搭配台灣大和中華電信指定方案，手機0元。

vivo Y12配備6.35吋19.3:9水滴螢幕，螢幕佔比高達89%，配合專為單手操作的全螢幕手勢，輕鬆就能單手掌控，同時配備5,000mAh超大電池 ，可追劇超過15小時、聽音樂超過24小時，或連續導航超過8小時，上下班等日常使用每天只需一充，比同級多20%續航、待機更長。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

120度AI超廣角鏡頭，800萬畫素前置鏡頭，能捕捉更精緻的臉部細節，成像更清晰，並收集全球百萬張人臉圖片資料庫，運用AI演算法，依使用者的年齡、性別、膚色、表情和臉部特徵等進行進行客製化美顏，提供最合適每個人的自然美顏效果。

vivo Y12搭載1,300萬畫素後置主鏡頭、800萬畫素120度AI超廣角鏡頭和200萬畫素景深鏡頭，拍照時能捕捉更多風景和人物，容納更寬廣的視野，紀錄更多美。