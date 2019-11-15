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宏碁：張善政16日起辭去公司獨立董事

2019-11-15 17:36經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

品牌宏碁今（15）日下午公告，公司獨立董事、審計委員會成員張善政辭職，辭職原因為參與公職人員選舉。

宏碁說明，張善政雖自108年11月16日起生效辭去本公司獨立董事，本公司尚有其他三名獨立董事擔任審計委員會成員，足以執行相關法定職務，且本公司董事將於民國109年6月任期屆滿並全面改選，因此將不進行補選。

宏碁指出，原任期為106年6月21日至109年6月20日。

宏碁張善政

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