東元量身打造 攜新東陽首推「餐盤回收機器人」

2019-11-15 15:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北即時報導



東元(1504)研發的服務型機器人再打造出全新功能，與知名的老字號食品大廠新東陽合作，客製化「智能餐盤回收機器人」，即將在新東陽經營的國道高速公路服務區內的美食街、及桃園國際機場第一航廈B1美食街設定區域內，提供自動巡迴收取餐盤的服務；是東元繼送餐服務機器人、導覽服務機器人後，最新曝光的客製化智慧型服務機器人。

東元表示，智能餐盤回收機器人採東元DC伺服驅動器與馬達，打造底部的「智慧移動平台」(AGV)，造型設計則是東元和新東陽雙方充分討論，依照需求量身打造；服務型機器人內建光學雷達掃瞄和6顆超音波感測器，可快速建立行走地圖，同時擁有智慧避障，避免與顧客碰撞

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東元服務型機器人採用AI自主導航，最高速度可達1.1m/s，載重40公斤，每次充滿電可以連續工作8小時以上，電池採用可抽換式鋰電池，方便現場運用及調度。

東元表示，經過今年以來送餐機器人的實際場域使用，已累積許多寶貴的使用者經驗，將會繼續研發、優化服務型機器人的功能與AI應用，例如，語音操控、AI智能多車管理等，為餐飲業者打造送餐、餐盤回收、帶位、點餐，公共空間導覽等客製化功能，也讓消費者享受更加輕鬆愉快的用餐體驗。