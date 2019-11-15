不只鳳梨酥 《微熱山丘》推青森蘋果酥 甜中帶酸超美味
2019-11-15 15:11
經濟日報 記者葉卉軒
／即時報導
台灣甜點品牌《微熱山丘》的全球果實計劃近日發表第二個合作案，繼榴槤甜點後，這次以有著酸甜美好滋味的日本青森蘋果來製作「蘋果酥」。
《微熱山丘》繼年初宣布「全球果實計劃」，並推出榴槤甜點品牌《FORBIDDEN馥餅殿》後，今年11月，再推第二個合作案，由台灣與日本團隊共同開發，選用青森當地經典的紅玉蘋果，結合品牌將水果製成甜點的烘焙專業，製作出甜中帶酸美味的「蘋果酥」，即日起已在全台門市、To Go專櫃與EC通路販售。
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《微熱山丘》指出，紅玉蘋果來自最適合種植蘋果的日本青森縣，在涼爽、鮮少降雨的氣候下長成，香氣濃郁、甜中帶酸，屬於貼近原始的品種，也是極具代表性的青森蘋果之一，即便經過烘焙，仍保有細緻風味。
然而，因為鮮果銷售對於外觀的要求，為了使紅玉蘋果如其名，果皮紅艷均勻，生長過程必須手工摘取不必要的葉子並每日轉動果實，複雜的人工栽種過程，讓紅玉蘋果失去農民青睞，產量日漸減少，經典甜中帶酸的風味也逐漸被其它偏甜的品種取代。
如此境遇與台灣的土產鳳梨情況相似，但也正因為如此，《微熱山丘》期望透過「全球果實計劃」的合作，以獨特的糖漬方式保留紅玉蘋果的香氣及果丁的脆口，推出全新產品「蘋果酥」，除了提升紅玉蘋果的經濟價值，也讓紅玉蘋果能以不同形式被更多人品嚐與認識。
《微熱山丘》以特殊的糖漬慢煮，維持蘋果果丁的色澤與清脆口感，再悉心調製適當的比例，讓紅玉蘋果甜中帶酸的特殊風味能完美封存於深紅色的蘋果醬中。
至於蘋果酥的外皮，則是特別以日本麵粉、法國奶油與健康飼養的鮮力蛋揉製而成搭配蘋果醬的酥皮配方，一如以往的樸實無任何人工添加。酥皮上一層薄如雪的檸檬糖霜，甜而不膩的檸檬清香，則更提升了蘋果酥的風味層次，也賦予蘋果甜點視覺、嗅覺與味覺的全新體驗。
這次產品外盒還印上專屬的紅玉蘋果插畫，配上品牌經典的布提袋，清新可愛的包裝及甜點風味，建議搭配台灣日月潭的紅玉紅茶，是最佳茶食組合。
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