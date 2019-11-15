不只鳳梨酥 《微熱山丘》推青森蘋果酥 甜中帶酸超美味

2019-11-15 15:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



台灣甜點品牌《微熱山丘》的全球果實計劃近日發表第二個合作案，繼榴槤甜點後，這次以有著酸甜美好滋味的日本青森蘋果來製作「蘋果酥」。

《微熱山丘》繼年初宣布「全球果實計劃」，並推出榴槤甜點品牌《FORBIDDEN馥餅殿》後，今年11月，再推第二個合作案，由台灣與日本團隊共同開發，選用青森當地經典的紅玉蘋果，結合品牌將水果製成甜點的烘焙專業，製作出甜中帶酸美味的「蘋果酥」，即日起已在全台門市、To Go專櫃與EC通路販售。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

《微熱山丘》指出，紅玉蘋果來自最適合種植蘋果的日本青森縣，在涼爽、鮮少降雨的氣候下長成，香氣濃郁、甜中帶酸，屬於貼近原始的品種，也是極具代表性的青森蘋果之一，即便經過烘焙，仍保有細緻風味。

然而，因為鮮果銷售對於外觀的要求，為了使紅玉蘋果如其名，果皮紅艷均勻，生長過程必須手工摘取不必要的葉子並每日轉動果實，複雜的人工栽種過程，讓紅玉蘋果失去農民青睞，產量日漸減少，經典甜中帶酸的風味也逐漸被其它偏甜的品種取代。

如此境遇與台灣的土產鳳梨情況相似，但也正因為如此，《微熱山丘》期望透過「全球果實計劃」的合作，以獨特的糖漬方式保留紅玉蘋果的香氣及果丁的脆口，推出全新產品「蘋果酥」，除了提升紅玉蘋果的經濟價值，也讓紅玉蘋果能以不同形式被更多人品嚐與認識。

《微熱山丘》以特殊的糖漬慢煮，維持蘋果果丁的色澤與清脆口感，再悉心調製適當的比例，讓紅玉蘋果甜中帶酸的特殊風味能完美封存於深紅色的蘋果醬中。

至於蘋果酥的外皮，則是特別以日本麵粉、法國奶油與健康飼養的鮮力蛋揉製而成搭配蘋果醬的酥皮配方，一如以往的樸實無任何人工添加。酥皮上一層薄如雪的檸檬糖霜，甜而不膩的檸檬清香，則更提升了蘋果酥的風味層次，也賦予蘋果甜點視覺、嗅覺與味覺的全新體驗。