遠百弘前展登場 蜜腺最高「小蜜蘋果」首度亮相

2019-11-15 13:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／即時報導



根據交通部觀光局資料統計，2019上半年台灣赴日遊玩民眾近250萬人次，占整體出國人數三成，日本可說是國人出國旅遊首選。遠東百貨看準台灣人最愛去日本旅遊，搭配周年慶檔期看好美食集客力，日本弘前市政府、弘前市物產協會及弘前觀光協會合作，推出「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」，原汁原味移植日本弘前商品、文化。

遠東百貨推廣日本弘前市蘋果邁入第9年，11月14日起至12月1日由台南大遠百、新竹大遠百、台中大遠百、板橋大遠百接棒登場。

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今年備受矚目的明星商品是日本極稀有夢幻品種、蜜腺最高「小蜜蘋果」首度登台亮相。號稱弘前的寶石，顛覆了大顆才好吃的法則，迷你一顆蜜度超高，果肉含有約70%果蜜，是富士蘋果的3倍。此次弘前展首度由日本弘前官方引進台灣，並在遠東百貨亮相。

日本弘前市是舉世聞名的蘋果產地，每顆都堪稱精品，而其中有一種罕為人知的夢幻逸品-小蜜蘋果「こみつ」。栽種不易而讓成本極高，據聞僅有85名果農成功栽種小蜜蘋果，當地人都不見得能品嘗到，甚至連享用果肉的方式都值得講究，以圓切片品味才是最道地的食用方式。

板橋大遠百今日並舉行弘前展開幕儀式，邀請日本弘前市副市長鎌田 雅人、遠百總經理徐雪芳等共同剪綵，當日除了道地弘前市睡魔遊行，日本祭典舞演出外，現場展售各式各樣的蘋果品種及以蘋果為素材開發的美食點心外，還有職人推薦當地極具代表性的物產、工藝品以及文化特色。

弘前市的果農除了直接販售蘋果以外，也利用這些高品質的蘋果製作出各式點心商品及伴手禮，共有多達一百種以上的蘋果衍伸商品，發展出各式各樣的蘋果食品。