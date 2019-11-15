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華碩關渡新大樓正式啟用 6千名員工齊聚總部園區

2019-11-15 13:15經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

耗時兩年匠心打造，華碩位於關渡的企業總部新建之立功大樓本周正式宣告啟用，並同時獲頒美國LEED v4 BD+C（新建築類別）白金級綠建築認證。

華碩董事長施崇棠表示，華碩歷經創業的篳路藍縷和數次產業變革帶來的典範轉移，我們都能持續發揮眾智攜手前行，新大樓落成啟用，不僅為華碩人帶來新的氣象，更象徵新里程、新開始，也希望能在未來的日子裡，陪伴所有華碩人一同團結成長，持續再造進化，朝數位新世代備受推崇的科技創新領導企業目標邁進。

華碩創立30年來，數次因應企業發展擴建，於2004年進駐企業總部立德大樓，今年度比鄰新建的立功大樓正式啟用，總計將有約6,000多名員工齊聚總部園區，齊力以無與倫比的技術及創新實力，為全球使用者創造體貼人心的智慧生活與無所不在的幸福感。

華碩位於關渡的企業總部新建之立功大樓本週正式宣告啟用。 圖／華碩提供
華碩位於關渡的企業總部新建之立功大樓本週正式宣告啟用。 圖／華碩提供
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華碩位於關渡的企業總部新建之立功大樓本週正式宣告啟用。 圖／華碩提供
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華碩位於關渡的企業總部新建之立功大樓本週正式宣告啟用。 圖／華碩提供
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華碩施崇棠綠建築

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