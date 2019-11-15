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美光搶攻網路攝影機及雲端商機 發布1TB工業級microSD

2019-11-15 12:27經濟日報 記者張瑞益／即時報導

全球記憶體大廠美光科技今（15）日發表全球最高容量的工業用 microSD 卡，Micron® i300 1TB3 microSDXC UHS-I，專為解決影片監控市場與其他工業應用的邊緣儲存需求所開發。美光表示，該產品採用美光先進的96層 3D QLC NAND 技術 ，讓影片監視系統可以在裝置中擷取並儲存三個月以上長度的高品質影片。

美光嵌入式事業部資深行銷總監Amit Gattan表示，美光的 i300 工業級的邊緣儲存 microSD 卡讓服務部署不再需要仰賴本地網路攝影機，並為廣泛的影片監控開啟了更多可能性。美光的96層 3D QLC NAND 以microSD 尺寸提供1 TB 儲存容量，並以突破性的價格，加速邊緣儲存與雲端型的服務模式。

美光表示，VSaaS 系統逐漸整合需要更高邊緣儲存的人工智慧型和更高解析度的攝影機。Micron i300 1TB microSDXC 卡提供了全天候持續影像擷取，並能在攝影機中儲存高達1TB的高品質影片，讓影片監視系統可以在裝置上儲存更大量的影片，並開啟更多雲端管理方案的使用方式。

美光進一步指出，VSaaS 市場規模預計在 2022 年時達到 60 億美元，相當於2017 年至 2022 年22% 的年複合成長率4。越來越多中小型事業體與企業採用 VSaaS，其可歸因於透過安裝簡單與無需現場 NVR 與 DVR 所帶來的更低管理費用。

此外，美光並看好，未來VSaaS可在攝影機與邊緣存儲上儲存大量影片檔案的能力，進而降低了用戶對網路頻寬的要求，以及持續降低雲端儲存相關的支出。

這些支出的節省能為企業帶來更低的總體擁有成本，同時提供雲端實施模型相關的靈活性與可擴充性。

美光雲端NAND人工智慧記憶體

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