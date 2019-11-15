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蔣尚義任CEO的武漢弘芯 半數土地遭法院查封

2019-11-15 11:37聯合報 記者林則宏／即時報導

據《財新網》報導，今年中才高調延攬台積電前共同營運長蔣尚義任CEO的大陸半導體廠武漢弘芯，傳出公司300多畝土地使用權，已遭湖北省武漢市中級人民法院發布民事裁定書，查封三年、立即執行，佔武漢弘芯原規劃用地過半。

報導稱，遭查封土地面積為22.33公頃（約合334.96畝），而根據湖北省政府官網訊息，武漢弘芯原本總規劃用地面積為636畝。亦即，武漢弘芯此次被查封的土地面積超過原總規劃用地的一半。

裁定的申請人為武漢環宇基礎工程有限公司，被申請人為武漢火炬建設集團有限公司、武漢弘芯。環宇工程申請訴前保全，涉及標的價值人民幣4,100萬元。除武漢弘芯土地外，火炬建設三個帳戶內的存款也被凍結。財新網指出，火炬建設是武漢弘芯一期工程的總承包商，環宇工程為分包商之一。

根據官網訊息，武漢弘芯2017年11月成立，總部位於武漢市東西湖區臨空港經濟技術開發區。號稱擁有14奈米及7奈米以下FinFET（鰭式場效電晶體）先進邏輯技術與晶圓級先進封裝技術經驗。瞄準積體電路產業先進晶圓與封裝製造技術高度自有化的目標。

武漢弘芯原宣稱將斥資200億美元，興建14奈米生產線，總產能規劃為每月3萬片；7奈米以下生產線，總產能規劃為每月3萬片，以及晶圓級先進封裝生產線。

財新網表示，武漢弘芯是武漢市政府招商引資的重大項目，其兩大股東為北京光量藍圖科技有限公司持股90%，出資人民幣18億元；武漢臨空港經濟技術開發區工業發展投資集團持股10%，出資2億元。

今年6月底傳出，蔣尚義將出任武漢弘芯CEO時曾引發業界關注。9月4日，武漢弘芯官網正式上線。

財新網表示，按武漢弘芯原規劃，於今年3月啟動14奈米自主技術研發計畫，無塵室工程預計10月完成，預計11月設備機台開始移入作業，2020年下半年開始首次測試片流產。如今公司半數土地使用權遭查封，市場關注武漢弘芯下一步該怎麼走。

大陸半導體廠武漢弘芯傳出公司過半土地使用權遭法院查封，圖為武漢弘芯工廠完工後示意...
大陸半導體廠武漢弘芯傳出公司過半土地使用權遭法院查封，圖為武漢弘芯工廠完工後示意圖。（取自武漢弘芯官網）
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奈米蔣尚義環宇

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