聯發科處分匯頂持股 不影響財報獲利
2019-11-14 22:29
經濟日報 記者鐘惠玲
／台北即時報導
亞洲手機晶片龍頭聯發科14日代子公司匯發國際公告，從今年5月27日至11月13日，共處分轉投資指紋辨識晶片廠匯頂普通股約911萬個單位，總交易金額為人民幣15.68億元（約新台幣68.51億元），但因會計規定緣故，在財報上對聯發科的稅後純益與每股純益沒有影響。
雖然聯發科並未因此次處份匯頂持股而認列獲利，但對聯發科而言，仍有其它綜合損益約新台幣55.78億元，其中約53.9億元已認列在其它綜合損益未實現評價利益。聯發科14日股價漲2.5元、收410.5元，外資賣超164張，連五賣。
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匯頂是中國大陸知名指紋辨識IC業者，其產品獲多家大陸品牌廠商採用，近期台廠神盾也逐漸打入大陸手機品牌廠供應鏈與該公司競爭。
聯發科原先持有匯頂約13.82％股權，先前於今年4月底公告，基於公司資金規劃，擬從5月27日到11月22日之間，處分匯頂約913萬個單位，不超過2％股份，預計交易總金額約人民幣11.6億元（約新台幣53.46億元），相關出售計畫視市場情況、匯頂股價等因素而定，最終處分股數與原計畫相去不遠。
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