謝勤益：面板景氣可望明年第1季及第2季間回春

2019-11-14 22:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



諮詢機構IHS Markit顯示器研究總經理謝勤益表示，群創面板加整機垂直整合，在台灣瞄準綜效與成本降低，另外也為了北美主要的電視代工客戶vizio提供客製化服務，有助避開美中貿易戰關稅等的效益。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

諮詢機構IHS Markit顯示器研究總經理謝勤益表示，群創面板加整機垂直整合，在台灣瞄準綜效與成本降低，另外也為了北美主要的電視代工客戶vizio提供客製化服務，有助避開美中貿易戰關稅等的效益。

謝勤益說：「在中國的消費性電子面板市占率不斷提升之下，群創必須更進一步提升高階利基的面板規格，因此在高階規格與新興應用面板增加投資。」這是此次群創宣布回台投資超過700億元的要因。

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他認為，面板景氣可望在明年第1季及第2季之間回春，看到好轉的曙光。原因在於南韓面板大廠減產、下游庫存水位降低，有助回補效益將會顯現。在面板減產、稼動率降低的綜合因素下，對面板供過於求的壓力將會減緩。

事實上，不僅群創，先前面板大廠友達也回台投資407億元；彩晶擬申請歡迎台商回台投資行動方案資格，預計投資79.1億元，都是因應美中貿易戰，面板廠轉回台灣投資的因應對策。

美中貿易戰下，液晶電視、車用液晶產品從大陸外銷美國市場的關稅為15%，面板廠根本無法承擔這項關稅，這也是群創、友達「面板雙虎」要擴大投資台灣據貼的關鍵，並且鎖定液晶電視、車用產品等，就是為避開外銷美國的關稅障礙。

今年7月，友達提出407億元的投資案，要擴建桃園、台中現有廠房，招募超過600位本國人才，將導入高階智慧化產線，以電競顯示器、大尺寸面板等高附加價值產品為主，也首度在台灣建立高階車用面板產線，立即提供台灣製造面板模組，成為國際品牌客戶堅強後盾。提供儀表+中控或是多片拼裝的車用面板，聚焦在高技術涵量、高附加價值以及差異化的應用產品。