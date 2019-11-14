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台商回台最大咖現身了 群創投資701億元

2019-11-14 22:20經濟日報 記者張義宮／即時報導

台商回台最大咖現身了。投資臺灣事務所14日召開的第42次聯審會議，液晶面板世界第四大的群創光電帶來超過701億元，成為目前最大手筆。

群創表示，決定擺脫面板產能競賽，在竹科 (苗栗)、南科等展開投資計劃，擴大AI智能智造自動化、提升前瞻技術研發能量來迎戰。

包括移回中國電視整機組裝產線，以最短時效在台南打造自動化ZERO TOUCH關燈工廠產線; 擴充超窄邊框、高對比及電競面板高刷新率技術等產能，搶攻高階筆電與高階電競市場大餅。

同時持續投入巨大尺寸、mini LED、車用曲面異型、智慧家庭運用、VR/AR、手機屏下指紋辨識與智慧零售長條屏貨架等新興領域高附加價值產品。藉此擴大投資重建台灣供應鏈競爭力，加速顯示器產業升級轉型，鞏固台灣關鍵零組件戰略地位。

政府以實際政策鼓勵企業投資，其中「歡迎臺商回臺投資方案」累計已吸引153家臺商響應投資6,971億元，預估可創造56,294個本國就業機會。

鴻海董事長劉揚偉13日才對外透露「今年內鴻海集團還會有在台灣的大投資」，也明確指出在鴻佰擴產投資以外，「當然還會有台灣的投資」。昨日鴻海集團的面板廠群創又宣布擴大投資700億元，顯示鴻海集團深耕台灣，愛台灣、投資台灣也是最大手筆。

群創有鴻海集團色彩，第二大股東鴻海集團創辦人郭台銘個人持股1.96%，僅次於奇美實業5.74%，第三大股東則是鴻揚創投1.77%、鴻海持股1.49%，至於鴻準則持股1.28%。

早在101年群創已預見中國工資高漲的風險，而將產線搬回台灣建立自動化觸控一條龍產線，成為最早遷回生產線的面板廠。

如今中國面板廠靠官方高額補貼大舉擴產，導致國際市場供需失衡、價格下滑，以及美中貿易戰牽動世界供應鏈洗牌，面對接踵而來的困境，是此次群創大舉回台投入巨資擴大布局AI智能智造迎戰，重建臺灣供應鏈競爭力的推手。

群創指出，700億元資金主要是向銀行貸款，在台灣的十四工廠以三年進行工廠擴充設備、產線升級，以需要多少金額時再由董事會授權進行貸款，並配合政府政府補貼台商回流的0.5%利息，就有3億多元補助，均以運用在購買設備及產線升級上。

群創強調，此次並沒有新蓋廠房、購買土地的問題，均是展現舊廠新價值的利用，在全台前段工廠擴充設備產能之用。

受到全球面板產能過剩、報價跌落影響，群創前三季財報合併營收1863.93億元，毛利率2.36%，營業淨損128.01億元，營益率-6.8%，稅後淨損105.83億元，每股淨損 (EPS)1.06元。

展望第4季，群創強調，大尺寸TV面板預期將止跌持穩，耶誕假期旺季補貨效益持續，整機出貨有望於第4季達高峰，同時，將持續調整IT面板產品組合、提高IPS面板與窄邊框產品比重，以達到優化獲利並提升產品附加價值。中小尺寸產品中，手機面板出貨持續緊俏，價格亦同步提升。

台商回台最大咖現身了。投資臺灣事務所召開第42次聯審會議，宣布群創帶來超過701...
台商回台最大咖現身了。投資臺灣事務所召開第42次聯審會議，宣布群創帶來超過701億元，成為目前最大手筆。記者張義宮／攝影
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