台商回流最大案 群創回台投資701億元

2019-11-15 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江睿智 ／台北報導



群創回台投資701億元，是這波台商回流最大案。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台商回台最大咖現身。經濟部投資台灣事務所昨天通過鴻海集團旗下面板廠群創光電於竹科苗栗園區、南科七○一億元投資案，成為這波台商回流最大案。

目前已有一五三家台商通過審查，累計金額達六九七一億元，逼近七千億元大關，預計可創造五萬六二九四個就業機會，後續仍有二十多個回台投資案待審。

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經濟部指出，群創計畫移回中國大陸電視整機組裝產線，將以最短時效在台南打造自動化關燈工廠產線；擴充超窄邊框、高對比及電競面板高刷新率技術等產能，搶攻高階筆電與高階電競市場大餅；同時，持續投入巨大尺寸、mini LED、車用曲面異型、智慧家庭運用、ＶＲ／ＡＲ、手機屏下指紋辨識、智慧零售長條屏貨架等新興領域高附加價值產品。

官員透露，群創屬於鴻海集團，鴻海富士康產線要拉回台灣有實務上困難，但群創提出回台投資額逾上千億元，因行政院「歡迎台商回台投資方案」為三年期方案，昨天審查時，只抓了近三年投資額七○一億元，未來群創還會陸續加碼投資台灣。

經濟部表示，大陸面板廠長期靠官方高額補貼大舉擴產，導致供需失衡、價格下滑，加上美中貿易戰牽動世界供應鏈洗牌，群創決定擺脫面板產能競賽，計畫在竹科苗栗園區、南科大舉投資，以擴大ＡＩ智能智造自動化、提升前瞻技術研發能量。

經濟部指出，二○一二年時，群創已預見大陸工資高漲風險，將產線搬回台灣建立自動化觸控一條龍產線，成為最早遷回生產線的面板廠。這次群創希望藉此擴大投資重建台灣供應鏈競爭力，加速顯示器產業升級轉型，鞏固台灣關鍵零組件戰略地位。

先前面板大廠友達也回台投資四○七億元；彩晶擬申請歡迎回台投資行動方案資格，預計投資七十九點一億元，諮詢機構IHS Markit總經理謝勤益表示，目前液晶電視、車用液晶產品從大陸外銷美國的關稅為百分之十五，面板廠無法承擔這項關稅，這也是面板業回台組裝的關鍵。