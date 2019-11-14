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鴻海整合智慧交通產業鏈 全面發展智慧車

2019-11-14 18:05經濟日報 記者吳凱中／台北即時報導

鴻海董事長劉揚偉（中）。記者陳正興／攝影
鴻海董事長劉揚偉（中）。記者陳正興／攝影
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伴隨5G、AI、IoT等技術重塑全球產業未來，可預見今後智慧城市將為人類生活型態帶來新一波變革，以自動駕駛為基礎建構的智慧交通，無疑是智慧城市重要元素。鴻海董事長劉揚偉昨（13）日於法說會宣布，鴻海即將力拚轉型升級，投入電動車、智慧醫療、機器人領域之後，鴻海集團產品長蕭才祐今（14）日受邀在「智慧車與車聯網技術趨勢論壇」發表演說，揭示鴻海對自駕車產業的企圖心。

蕭才祐表示，雖然未來數十年內，自動駕駛技術或許還無法做到無所不在，因為這需要環境跟法規配合才行，但有條件的無人駕駛是可以做的到，尤其「物流業會先行」。蕭才祐進一步指出，電動車與自動駕駛在10年內會蓬勃發展，台灣有很好的環境跟技術專利，我們必須趕上，贏得全世界，創造比手機、筆電更大的榮景。

蕭才祐指出，目前集團已與業界龍頭於智能座艙、電動車與自動駕駛等相關技術有深入合作，同時也是全球知名電動車大廠零件供應商之一，未來，集團將透過既有的技術，加上擁有整合全球軟硬體技術的優勢能力，透過5G、AI、loT等三大科技應用，落實智慧交通的未來。

蕭才祐認為，自動駕駛技術所引發的產業效應，可望讓全球汽車電子市場在未來幾年保持高速增長。據波士頓諮詢公司評估，2020年，車內娛樂、車身電子和ADAS市場將達到1,500億美元；2030年，自動駕駛市場規模可望達8,000億美元，傳統車廠與科技業者加速攜手合作，汽車電子市場規模超乎目前想像，數個兆元產業就此成形，將超過量體龐大的智慧手機市場。

蕭才祐表示，「車輛要能自動化，先要能電動化」，電動化是開啟自動駕駛的第一步，而自駕車科技整合涵蓋範疇非常廣，兼具機械、車輛、電子、電機、資訊、通訊等科技應用；5G、AI、loT三大科技是支撐自動駕駛的「支柱」，其專業化和精細化分工也將成為行業必然的走向，未來汽車製造將走向大規模集成生產，屆時傳統車廠與科技業的結合，將牽動著自動駕駛產業鏈整合，也將改變城市的風貌。

蕭才祐認為，以「自動駕駛出租車（robo-taxi）」為例，市區廣泛使用可讓城市街道上汽車數量下降60%，廢氣排放量放下降80% 甚至更多；同時減少90% 道路交通事故，自動駕駛最有可能推動一個進步與創新的城市。台灣有很好的環境跟技術專利，我們必須趕上，贏得全世界，創造比手機、筆電更大的榮景。

自動駕駛鴻海電動車

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