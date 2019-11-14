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大船入港！群創回台投資701億元 回流台商最大咖

2019-11-14 17:44經濟日報 記者江睿智／即時報導

台商回台最大咖現身！經濟部投資台灣事務所今(14)日通過液晶面板世界第4大「群創光電」帶來超過701億元投資。累計至今已有153家台商通過審查，累計投額資達6,971億元，預估可創造56,294個本國就業機會。

經濟部表示，中國大陸面板廠靠官方高額補貼大舉擴產，導致國際市場供需失衡、價格下滑，以及美中貿易戰牽動世界供應鏈洗牌，群創身為全球液晶面板第四大，決定擺脫面板產能競賽，在竹科(苗栗)、南科展開投資計劃，擴大 AI 智能智造自動化、提升前瞻技術研發能量來 迎戰。

經濟部指出，群創計畫移回中國大陸電視整機組裝產線，以最短時效在台南打造自動化 ZERO TOUCH關燈工廠產線；擴充超窄邊框、高對比及電競面板高刷新率技術等產能，搶攻高階筆電與高階電競市場大餅；同時持續投 入巨大尺寸、mini LED、車用曲面異型、智慧家庭運用、VR/AR、手機屏下指紋辨識與智慧零售長條屏貨架等新興領域高附加價值產品。藉此擴大投資重建台灣供應鏈競爭力，加速顯示器產業升級轉型，鞏固台灣關鍵零組件戰略地位。

面板群創經濟部

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