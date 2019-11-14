群創擴大布局AI智能智造 重建台灣供應鏈競爭力
2019-11-14 17:40
經濟日報 記者張義宮
／即時報導
投資台灣事務所今(14)日召開第42次聯審會議，通過液晶面板世界第四大供應商「群創光電」返台投資超過701億元。目前「歡迎台商回台投資方案」累計已吸引153家台商響應回台投資6,971億元，預估將可帶來56,294個本國就業機會。
早在101年群創已預見中國工資高漲的風險，而將產線搬回台灣建立自動化觸控一條龍產線，成為最早遷回生產線的面板廠。
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如今中國面板廠靠官方高額補貼大舉擴產，導致國際市場供需失衡、價格下滑，以及美中貿易戰牽動世界供應鏈洗牌，面對接踵而來的困境，群創身為全球液晶面板第四大，決定擺脫面板產能競賽，在台南/新竹兩地展開投資計劃，擴大AI智能智造自動化、提升前瞻技術研發能量來迎戰。
包括移回中國電視整機組裝產線，以最短時效在台南打造自動化ZERO TOUCH 關燈工廠產線；擴充超窄邊框、高對比及電競面板高刷新率技術等產能，搶攻高階筆電與高階電競市場大餅。
同時持續投入巨大尺寸、mini LED、車用曲面異型、智慧家庭運用、VR/AR、手機屏下指紋辨識與智慧零售長條屏貨架等新興領域高附加價值產品。藉此擴大投資重建台灣供應鏈競爭力，加速顯示器產業升級轉型，鞏固台灣關鍵零組件戰略地位。
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