宏達電Desire入門機上市 鎖定尾牙、抽獎及公務機市場
2019-11-14 17:25
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
宏達電(2498）今（14）日發表全新HTC Desire 19s，延續Desire系列所樹立的經典設計，強打超高性價比，鎖定年節尾牙送禮、抽獎、公務用機等市場，建議售價為5,990元。
宏達電指出，HTC Desire 19s 配備超廣角、夜拍大光圈三顆相機主鏡頭，6.2吋極致窄邊大螢幕、超大容量3850mAh電池，主相機搭配高階HDR，即使在低光源或背光環境下，也能補亮畫面，另外，搭載高速快門和快速對焦功能，無論在任何時間拍照，都能輕鬆拍攝。
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HTC Desire 19s採用1600萬畫素前置相機，隨時能拍出專業級的人像照，前後景分明自然，3850mAh超大容量高效率電池，加上超乎想像的省電表現，讓行動電源及充電不再成為影、音、娛樂的體驗負擔。
宏達電表示，Desire 19s上市，提供32GB版本及「雅仕黑」與「自在藍」兩種顏色，建議售價為5,990元。今日起在HTC專賣店、HTC網路商店及全省電信和經銷通路陸續開賣；今日起到11月30日期間至HTC專賣店、HTC網路商店購買，隨貨加碼贈上市購機好禮Type C 二合一傳輸線(市價590)。
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