親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

富邦壽違法向人力銀行取個資增員 金管會重罰480萬

上百名陸生上傳個人證件撐港生：自由不死 中共必亡

宏達電Desire入門機上市 鎖定尾牙、抽獎及公務機市場

2019-11-14 17:25經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

宏達電(2498）今（14）日發表全新HTC Desire 19s，延續Desire系列所樹立的經典設計，強打超高性價比，鎖定年節尾牙送禮、抽獎、公務用機等市場，建議售價為5,990元。

宏達電指出，HTC Desire 19s 配備超廣角、夜拍大光圈三顆相機主鏡頭，6.2吋極致窄邊大螢幕、超大容量3850mAh電池，主相機搭配高階HDR，即使在低光源或背光環境下，也能補亮畫面，另外，搭載高速快門和快速對焦功能，無論在任何時間拍照，都能輕鬆拍攝。

HTC Desire 19s採用1600萬畫素前置相機，隨時能拍出專業級的人像照，前後景分明自然，3850mAh超大容量高效率電池，加上超乎想像的省電表現，讓行動電源及充電不再成為影、音、娛樂的體驗負擔。

宏達電表示，Desire 19s上市，提供32GB版本及「雅仕黑」與「自在藍」兩種顏色，建議售價為5,990元。今日起在HTC專賣店、HTC網路商店及全省電信和經銷通路陸續開賣；今日起到11月30日期間至HTC專賣店、HTC網路商店購買，隨貨加碼贈上市購機好禮Type C 二合一傳輸線(市價590)。

宏達電全新HTC Desire 19s。圖／宏達電提供
宏達電全新HTC Desire 19s。圖／宏達電提供
分享

HTC宏達電

相關新聞

蘋果傳推智能眼鏡 大立光、穩懋吃補

2019-11-14 14:54

三星啟動兆元大投資 企圖彎道超車台積電

2019-11-14 13:31

台灣製造、美國愛用？ 鴻海首次透露 面板可望打進美國軍用及航空市場

2019-11-14 11:24

電信三雄拚轉型 掀搶才大戰

2019-11-14 11:18

廣達泰國擴產 布局更靈活

2019-11-14 00:50

亞太百億元私募 鴻海包了

2019-11-14 00:43

亞太競標頻譜 銀彈已備妥

2019-11-14 00:42

亞太拓6G版圖 拚當領頭羊

2019-11-14 00:42

中華電明年大加薪 最高5%

2019-11-14 00:40

和碩賣立訊股 6億元入袋

2019-11-14 00:40

鴻海 Q3獲利 飆增八成

2019-11-14 00:14

劉揚偉時代 鴻海戰略更靈活

2019-11-14 00:14

贏戰5G 三星大秀研發成果

2019-11-14 00:11

NCC出手…陸手機審驗須切結 禁標「中國台灣」

2019-11-13 23:49

攻5G 鴻海百億參與亞太私募

2019-11-13 23:44

結盟生醫 電子業轉型關鍵

2019-11-13 23:33

優於預期 華碩Q3賺贏上半年

2019-11-13 23:33

林百里接掌生策會 呼聲高

2019-11-13 23:33

元晶團協簽訂 勞資糾紛暫落幕

2019-11-13 23:28

廣達淡出蘋果手表？林百里：勞力密集產品續做沒意義

2019-11-13 18:29

羨慕！中華電信將加薪 平均調幅3%、最高5%

2019-11-13 17:54

影／美中貿易戰 劉揚偉：需要心理學家

2019-11-13 17:33

科學園區前八月營收僅增0.3％ 產業消長互見

2019-11-13 14:14

元山匯損 上季EPS降至0.14元

2019-11-13 13:43

華為推新機 大立光進補

2019-11-13 13:43

工研院以全方位產業服務 助台北市打造新創圓夢沃土

2019-11-13 13:35

AI來襲 你的工作生命週期只剩5年 未來人才如何續命？

2019-11-13 12:39

中磊前3季EPS達2.78元 年增逾3成

2019-11-11 14:40

新世代用「認同」重塑「家鄉」定義 擁抱「跨代共創」新價值

2019-11-08 16:45
看更多

熱門文章

亞太百億元私募 鴻海包了

2019-11-14 00:43

廣達淡出蘋果手表？林百里：勞力密集產品續做沒意義

2019-11-13 18:29

投資論壇／布局ETF 打造退休好生活

2019-11-14 00:17

兆豐前董座蔡友才勝訴 金管會：等收到判決書再評估

2019-11-13 19:38

兆豐銀遭美裁罰案／解職蔡友才 金管會敗訴

2019-11-14 00:26

寶雅五金百貨 強碰特力屋

2019-11-14 00:11

兆豐案最高行政法院判贏 蔡友才：相信司法、心無罣礙

2019-11-13 19:30

中華電明年大加薪 最高5%

2019-11-14 00:40

星展攻類純網銀 撤全台ATM

2019-11-14 00:04

林百里接掌生策會 呼聲高

2019-11-13 23:33

傳與雅虎日本合併 LINE：尚未作出決議

2019-11-14 09:41

金管會解職蔡友才案 敗訴

2019-11-14 00:04

大潭電廠機組展延 光速過關

2019-11-13 23:46

富邦壽違法向人力銀行取個資增員 金管會重罰480萬

2019-11-14 17:32

賣股賺3.2億能悠閒一生？他秀對帳單大家傻眼

2019-11-14 17:05

電子業搶生策會理事席次 預告千億資金加持生技業

2019-11-13 20:13

馬英九主張核廢再利用 經長：用完還是有廢料

2019-11-13 20:03

遠銀攻社群銀行 報佳音

2019-11-14 00:05

一支牛角板一瓶乳霜打天下 洪若萍開創出美容集團

2019-11-13 22:02

本土消金大行 擴增ATM

2019-11-14 00:04

和碩賣立訊股 6億元入袋

2019-11-14 00:40

董座挪用公款 虧損不能列報

2019-11-14 00:08

亞太拓6G版圖 拚當領頭羊

2019-11-14 00:42

劉揚偉時代 鴻海戰略更靈活

2019-11-14 00:14

電信三雄拚轉型 掀搶才大戰

2019-11-14 11:18

大船入港！群創回台投資701億元 回流台商最大咖

2019-11-14 17:44

廣達泰國擴產 布局更靈活

2019-11-14 00:50

亞太競標頻譜 銀彈已備妥

2019-11-14 00:42

廣達第3季營益率及毛利率 攀上近11季與10季高點

2019-11-13 20:47

12強贏韓國！中華電MOD收視再創高、愛爾達廣告熱銷

2019-11-13 19:00

風電商機大 吸引外銀

2019-11-14 00:04

全球僅21家上榜 華航連三年獲《APEX》最高榮譽獎

2019-11-14 11:53

蘋果傳推智能眼鏡 大立光、穩懋吃補

2019-11-14 14:54

打造亞太金融中心 專家獻策

2019-11-14 00:10

漏報房地合一稅 首次減半罰

2019-11-14 00:07

日經報導：日本Yahoo將與LINE合併 攻行動支付業務

2019-11-13 23:04

廣達展開全球布局 不怕貿易戰攪局

2019-11-13 20:44

NCC出手…陸手機審驗須切結 禁標「中國台灣」

2019-11-13 23:49

百大金融科技創新 台企零上榜

2019-11-13 23:53

買伊斯蘭債 按國際債課稅

2019-11-14 00:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top