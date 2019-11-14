外資忽空忽多 法人：台幣守住這價位就續多
2019-11-14 16:31
經濟日報 記者蔡靜紋
／即時報導
外資心海底針，難以捉摸。外資法人在昨天結賣連22買台股後，出現賣超62億元後，今（14）日忽又回心轉意，在尾盤進場撿貨買超43億元。法人認為，新台幣兌美元匯率須守住月線30.5維持強勢，才有利外資對台股買盤。
美中貿易戰談判進度不明朗，加上美國聯準會主席鮑威爾談話讓市場推測年底前再降息機率不高，亞幣近日轉弱，新台幣今天早開低。對於外資再度買超台股，法人分析，新台幣匯率仍將左右外資對台股態度，要確定外資再度轉多，必須新台幣兌美元匯率回升到月線之上，否則恐將續弱，而外資進場撿貨標的，主要以第3季財報佳、大型權值股、低位階股為主。
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台股今天大盤指數早盤雖一度企圖上攻，上探11,498.25點，但在台積電、大立光等權值股走弱下，僅華通等個股強勢孤掌難鳴，指數終場以11,450.42點作收，下跌17.41點，成交量1,311.08億元。
三大法人買超37.43億元，其中，外資及陸資（不含外資自營商）買超43.02億元，投信買超1.91億元，自營商賣超（合計）7.49億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.33億元，自營商（避險）賣超1.16億元。
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