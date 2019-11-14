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遠雄啟動二代宅數位化轉型 攜微軟推數據建地產生態系

2019-11-14 15:25經濟日報 記者陳美玲／即時報導

遠雄建設今（14）日宣布與台灣微軟合作，導入ERP系統在Microsoft Azure雲端上，透過數位化與雲端資料管理，加速遠雄集團數位轉型進行式。遠雄建設總經理湯佳峯表示，邁向第51年的遠雄集團，隨著遠雄事業體不斷擴張，旗下事業體累積的龐大數據，迫切需要打破資料穀倉，推動數位化整合各種資訊，因此期待透過與微軟合作，導入新數位科技，串聯雲端、人工智慧等技術以優化營運流程，提升企業效率與協同能力。

湯佳峯進一步分析，此次導入ERP系統在Microsoft Azure雲端上，透過數位化與雲端資料管理，加速遠雄集團數位轉型進行式，可以說是遠雄二代宅的延伸，也是建築與人的對話的延伸，舉例來說，將住宅延伸到健康、居家照護上，透過外在環境數據監控結合住宅，將是下一階段建築新時代，不過由於過程需要不斷驗證數據是否有效，因此需要一段時間才能將數位數據與建築作結合。

遠雄強調，啟動數位轉型的遠雄企業團，以後像是提出一個可開發的建案時，毛利率大約多少、如何選擇消費喜愛的產品，甚至到購地、買地，如何符合消費者喜好，甚至客訴的處理，未來都能做到。

台灣微軟總經理孫基康表示，微軟能自競爭激烈的雲服務市場中獲選為遠雄建設的數位轉型夥伴，關鍵在於微軟擁有從生產力工具到雲端生態系，擁有完整的解決方案。而微軟更擁有協助眾多產業的轉型經驗，能幫助事業範疇遍布多產業的遠雄找到最適切的轉型切入點。透過三階段合作，微軟將逐步助遠雄成為以數據推動決策的企業，並成為遠雄擘劃轉型之路上密切合作的夥伴。

此次台灣微軟協助遠雄導入解決方案包含三階段：2019年初遠雄導入Microsoft 365，包括作業系統Windows 10、生產力工具Office 365及企業行動化管理方案EMS，有效推升員工協同作業效率及強化企業資安。

近期導入ERP 系統上 Microsoft Azure雲端服務，可視為雙方合作轉型的第二階段，建立數位化流程。未來微軟也將協助遠雄導入Power Platform，藉由PowerApps、Microsoft Flow、Power BI等工具分別提供流程行動化、流程自動化及資料圖表視覺化的服務，全方位強化遠雄集團市場競爭力。

遠雄建設今宣布與台灣微軟合作，導入ERP系統在Microsoft Azure雲端...
遠雄建設今宣布與台灣微軟合作，導入ERP系統在Microsoft Azure雲端上，透過數位化與雲端資料管理，加速遠雄集團數位轉型進行式，左為遠雄建設總經理湯佳峯，右為台灣微軟總經理孫基康。記者陳美玲／攝影
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遠雄建設今宣布與台灣微軟合作，導入ERP系統在Microsoft Azure雲端...
遠雄建設今宣布與台灣微軟合作，導入ERP系統在Microsoft Azure雲端上，透過數位化與雲端資料管理，加速遠雄集團數位轉型進行式，左二為遠雄建設總經理湯佳峯，右二為台灣微軟總經理孫基康。記者陳美玲／攝影
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