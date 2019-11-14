遠雄啟動二代宅數位化轉型 攜微軟推數據建地產生態系

2019-11-14 15:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ／即時報導



遠雄建設今（14）日宣布與台灣微軟合作，導入ERP系統在Microsoft Azure雲端上，透過數位化與雲端資料管理，加速遠雄集團數位轉型進行式。遠雄建設總經理湯佳峯表示，邁向第51年的遠雄集團，隨著遠雄事業體不斷擴張，旗下事業體累積的龐大數據，迫切需要打破資料穀倉，推動數位化整合各種資訊，因此期待透過與微軟合作，導入新數位科技，串聯雲端、人工智慧等技術以優化營運流程，提升企業效率與協同能力。

湯佳峯進一步分析，此次導入ERP系統在Microsoft Azure雲端上，透過數位化與雲端資料管理，加速遠雄集團數位轉型進行式，可以說是遠雄二代宅的延伸，也是建築與人的對話的延伸，舉例來說，將住宅延伸到健康、居家照護上，透過外在環境數據監控結合住宅，將是下一階段建築新時代，不過由於過程需要不斷驗證數據是否有效，因此需要一段時間才能將數位數據與建築作結合。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

遠雄強調，啟動數位轉型的遠雄企業團，以後像是提出一個可開發的建案時，毛利率大約多少、如何選擇消費喜愛的產品，甚至到購地、買地，如何符合消費者喜好，甚至客訴的處理，未來都能做到。

台灣微軟總經理孫基康表示，微軟能自競爭激烈的雲服務市場中獲選為遠雄建設的數位轉型夥伴，關鍵在於微軟擁有從生產力工具到雲端生態系，擁有完整的解決方案。而微軟更擁有協助眾多產業的轉型經驗，能幫助事業範疇遍布多產業的遠雄找到最適切的轉型切入點。透過三階段合作，微軟將逐步助遠雄成為以數據推動決策的企業，並成為遠雄擘劃轉型之路上密切合作的夥伴。

此次台灣微軟協助遠雄導入解決方案包含三階段：2019年初遠雄導入Microsoft 365，包括作業系統Windows 10、生產力工具Office 365及企業行動化管理方案EMS，有效推升員工協同作業效率及強化企業資安。