民生公共物聯網執行有成 地震速報簡訊明年可加速7秒
行政院科技會報辦公室今（14）日指出，民生公共物聯網為前瞻基礎建設中數位建設的重大計畫，其中在地震監測物聯網的部分，針對手機收到地震速報簡訊的時間，計畫執行後可加速3秒，預計到2020年將可達到加速7秒。
科技辦今日於行政院會報告前「瞻基礎建設計畫－民生公共物聯網成果及民眾溝通」。執秘蔡志宏指出，民生公共物聯網計畫首度整合民間、政府資料，且首度展現人工智慧（AI）與物聯網（IoT）科技，與人民及產業息息相關。
蔡志宏表示，民生公共物聯網有四大重點工作，第一為「空氣品質物聯網」，以建置環境品質物聯網智慧化環境監測；第二為「地震監測物聯網」，可縮短地震預警時間，減少災損；第三為「防災資訊平台」，可方便防災資訊取得，帶動產業展格局；第四，「水資源物聯網」，有助掌握水資源供需，提供民眾優質用水環境。
蔡志宏解釋，其中，地震監測物聯網的成果，針對們種服務的部分，於縮短地震預警時間上，在該計畫執行後，民眾收到地震速報簡訊的速度，已提高至加速3秒，未來到2020年，擬提升至加速7秒。
蔡志宏說明，例如應用於產業服務，擴大複合式的地震速報服務，在位於距離震央30公里處，警示可比震波快5秒，距離震央50公里處，可快8秒，距離震央100公里處，更可快15秒。
在空品物聯網成果，計畫執行後，於空品監測上，除了原有77座標準監測站，也新增5,370個微型感測器，可每3分鐘更新感測資訊，範圍涵蓋44處工業區、感知3.8萬座工廠，以高解析度定位汙染熱區，至今已累計罰鍰新台幣6,240萬元、追繳空汙費2億元。
針對水資源物聯網成果，在計畫執行後，藉由設置淹水感測器的即時感知，可零時差傳遞水情、減輕淹水影響，並能達成智慧調度抽水機，讓積水可在兩小時內的時間及時抽乾，確保民眾生命財產安全。
在防災資訊平台成果上，計畫執行後，可提供民眾與救災指揮官即時資訊，並向107萬個訂戶，即時以通訊軟體LINE推播示警資訊，且還能彙整水資源、空品、地震、災防四大感測資料，將資料統一格式於國網中心。
行政院長蘇貞昌裁示，民生公共物聯網是前瞻基礎建設－數位建設中的重要計畫，透過物聯網的建設，整合空品感測、地震監測、災害資訊及水資源等相關資訊，提升政府在水、空、地、防救災的智慧決策管理，並透過該計畫持續精進，逐年降低淹水影響、改善空品、縮短地震預警時間。
蘇揆表示，物聯網的感測數據與相關資料，也有助學術研究及帶動相關產業，包含感測元件、資料運用服務等發展。蘇揆指示有關部會依期程加速辦理，致力實現智慧國家目標，提升國人福祉。
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