助企業拚新創 科技部邀國際併購專家來台交流

2019-11-14 15:06 中央社 台北14日電



透過併購或合資驅動企業成長逐漸成為趨勢，為了讓台灣新創團隊更熟悉國際併購與媒合策略，科技部今天邀請國際併購專家來台，透過論壇與台灣團隊交流、分享經驗。

科技部產學園區及業務司司長邱求慧指出，隨著全球性經濟的變化，台灣科技產業也進入劇烈競爭，而且企業可能陷入無法完全掌握所有技術的瓶頸。為解決這個情形，科技部以「併購驅動，企業創新」為概念，借鏡以色列及美國併購經驗，邀請專家來台灣分享國際企業思考併購新創的策略及併購新創的全球趨勢，以增強企業對於新創併購的理解與認知。

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根據KPMG的「2019台灣CEO前瞻大調查」中調查顯示，分別有16%及22%的台灣CEO希望透過併購及合資來驅動企業成長，相較於2018年的6%及12%有顯著的增加。

受邀來台的以色列MnA Team執行董事邁克爾．阿夫尼梅爾（Michael Avnimelech）表示，台灣和以色列都是小國，以色列人口是台灣的1/3，國土面積也比台灣小，四面都是敵人，但是以色列人非常合作，也很注重下一代的培育。因此，以色列政府在投資新創很願意去承擔風險、以培養國家隊的概念把資源集中投入在某個產業中，找投資是著眼於硬體與先進製程技術，希望串聯台灣強大的產業鏈，幫助他們在未來的發展更成功。

美國Alira Health的資深合夥人大衛．伍佛（David Uffer）表示，過去幾年間驅動併購市場的主要動力持續發揮效力，包括美國作為全球最大單一經濟體，市場資金充足、技術創新且法規完備，於全球生醫產業交易貢獻也達一半以上的能量，其資本市場合夥授權占交易數量的大宗，交易金額也以併購為最高。

他進一步說明，近年藥物通過FDA核准上市的新興生醫廠商常常是大型藥業注目的對象。腫瘤治療仍是生醫藥業爭相競逐的領域，同時也強調標靶特定生物標誌的抗癌策略。美國的經驗，也許適合醫療發達的台灣借鏡。