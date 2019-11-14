華通HDI產能吃緊 過年將加班趕工
2019-11-14 14:54
經濟日報 記者尹慧中
／即時報導
蘋果以及非蘋PCB供應商華通（2313）受惠終端需求成長，明年整年因為產能吃緊，對HDI及軟硬結合板審慎樂觀，因此明年過年可能因中系客戶新機必須安排加班，上半年HDI及軟硬結合板可望淡季不淡。
華通產能吃緊，主要是中系客戶今年大量使用HDI Anylayer、美系客戶的筆電、平板繼續使用HDI、美系客戶桌上型電腦由傳統板轉HDI、主要供應商近年來未有明顯擴產、市場上可供給高階HDI廠商有限，其中欣興、AT&S、IBIDEN等明年專注於載板。RF PCB：無線藍芽耳機大賣，設計複雜極耗產能。明年HDI跟軟硬結合板產能吃緊，其他板仍有淡旺季。
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由於華通高階產能吃緊，華通10月重慶廠第二棟廠房已開始規劃，預計總投資金額150億元(擴廠三階段，第一階段50億元，其中概抓6~7億是廠房)，年產能可達500萬平方呎，會視市場需求狀況分階段擴廠。
華通最快2021年上半年開始量產，第一階段先抓月產10~15萬平方呎，全部都是高階HDI，也包括部分類載板製程，短時間重慶廠沒有規劃軟硬板。因為惠州區廠房空間不足，明年會透過去瓶頸方式增加約1成的產能，主要是中系、美系以及耳機用板，會持續進行分散風險的動作。
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