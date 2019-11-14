廣達梁次震：期望明年營收仍能維持正成長
廣達（2382）第三季財報優於預期，展望第四季，受惠蘋果推出高階筆電新品，對整季營運看法樂觀，展望2020年，廣達看好伺服器維持雙位數增長動能，筆電將重回成長軌道，廣達副董事長梁次震喊話，期望明年營收仍能維持正成長。
展望第四季，廣達預估筆電仍有0至5%成長，伺服器維持正面看法，預期全年度仍將繳出雙位數成績。廣達對第四季筆電看法正面，主要來自大客戶蘋果推出新品，蘋果於11月13日正式發表高階筆電，全新16吋 MacBook Pro，取代舊有的15吋產品。
展望2020年，梁次震指出，期望明年營收仍能維持正成長，除了靠公司努力之外，也要看美國總統川普等國際情勢變化。由於廣達筆電2018年出貨量有衰退，預期明年將重回正成長。而在伺服器部分，廣達預估仍將維持增長力道，將有雙位數年增幅。
值得一提的是，廣達為了獲利問題，規劃逐步退出Apple Watch 組裝業務。對此，廣達不回應單一產品及客戶，但梁次震指出，很多產品都是穿戴裝置，廣達從來沒說過離開，離開的話是某一些廠商在講的，可是廣達氣都很長。
梁次震補充，廣達會很仔細去衡量，什麼東西該做、什麼東西該合理控制。董事長林百里強調，「賺錢的就做，其他的都不重要，賺錢最重要」，如果有些產品過於勞力密集，一直做下去不是那麼有意義。言下之意，似乎暗示廣達將逐漸淡出蘋果手錶製造業務。
由於廣達 Apple Watch業務已成為三大營運支柱，儘管廣達沒公佈相關營收，但市場普遍認為，營收有達千億之譜。一旦淡出該業務，將使廣達營收下滑不少。對此，梁次震強調，營收沒用要看EPS，獲利大才是重要，營收大不大不是重點。
廣達第三季營收2651.42億元，季增7.9%、年減6%。毛利率4.8%，營益率2.1%，較上季及去年同期皆增長。稅後純益43.38億元，季增9.3%、年減7.9%。每股盈餘為1.13元，優於上季1.03元，但遜於去年同期1.22元。
廣達累計前三季營收7,322.13億元，年增2.9%。毛利率4.7%，營益率1.7%，皆較去年同期成長。稅後純益114.29億元、年增4.1%。每股盈餘為2.97元。
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