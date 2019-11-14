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嘉澤第四季營運維持高水準演出 塑膠底座開始放量

2019-11-14 11:04經濟日報 記者張家瑋／台北即時報導

連接器廠嘉澤（3533）第四季營運淡季不淡，受惠於英特爾Purley平台的處理器插槽認證，第四季塑膠底座出貨增溫，及超微第二代EPYC伺服器新平台陸續貢獻，法人預估第四季營收可望較去年同期成長一成，較上季則微幅衰退，營運維持高檔水準，2019年全年營收維持雙位數成長。

嘉澤第三季為傳統旺季，營收獲利均創下歷史新高，單季每股盈餘7.15元優於市場預期，旺季過後，第四季仍可維持高水準演出，主因但Purley平台滲透率持續攀升，根據研調機構預估使用率達八至九成，尤其在企業端換機需求帶動下，需求動能強勁，Purley滲透率拉高，有助於嘉澤伺服器插槽需求帶動。

尤其英特爾伺服器平台推進至Whitley，金屬扣具出貨單價可望提升，嘉澤在塑膠底座的供貨比重也可望增加，因接腳數增加至4,189將使插槽均價提高10%至20%；及未來Eagle Stream伺服器平台升級，其接腳數超過5,000，均價提高50%以上。

法人指出，嘉澤2020年將迎接伺服器業績大成長，塑膠底座及超微伺服器皆可望於2019 年底逐步放量，挹注2020年伺服器插槽業績表現，預期2020年伺服器佔嘉澤營收比重將突破30%，並持續帶動產品組合優化。

嘉澤營收

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