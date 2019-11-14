網路資安商機強 零壹前三季業績直逼去年全年
資訊服務商零壹（3029）受惠網路暨資安商機強勁，帶動其今年成長，日前公告第三季財報，累計前三季稅後純益2.37億元，每股純益（EPS）1.92元，獲利直逼去年全年；累計前10個月營收74.78億元，年增36.8%，為歷年同期新高；法人看好，其營收可望優於去年全年。零壹總經理黃素娥指出，資安是今年成長很大的成長動能，尤其「勒索」議題，帶來大需求。
零壹近年專注雲平台、IT基礎架構、網路暨資安、以及大數據應用等四大領域，昨舉行法人說明會，會中揭露今年前三季營收占比狀況。其中，網路暨資安占比達50%最高，較去年大幅增加6%；其次為IT基礎架構占26%，年成長8%；雲平台占19%，增加1%。
黃素娥表示，零壹向來為資安代理的重要平台，包括Palo Alto Networks、賽門鐵克（Symantec）、趨勢科技等，皆為其客戶，由於勒索軟體、病毒出現，資安領域需求湧現，零壹產品組合從中端到高端，因此掌握到產業中的大型專案，高端產品也替營收帶進大貢獻。
整體來看，黃素娥指出，零壹今年前三季的成長力，無論營收或毛利都優於台灣經濟成長力。他也說，零壹2014年起展開核心企業轉型，不再只是傳統代理通路，積極增加顧問團隊，將商業模式中的服務價值，建立在合作的案子中，顧問團隊人力已占公司總人力的30%，以目前成績，轉型還算順利。
展望未來，黃素娥提出兩大方向，第一是要成為加值代理平台合作廠商的首選，希望未來任何國外品牌原廠，進軍台灣時想找台灣企業級代理商，第一個想到零壹；第二是要持續邁向解決方案服務提供商。她表示，公司2015年開始專注成為企業級解決方案代理商，2017年起提供雲端服務和解決方案，帶動獲利的增長，未來要打造夥伴生態圈，成為下游跟原廠合作的後盾。
零壹子公司、專注企業IT解決方案代理的朔宇科技，日前宣布正式成為「Automation Anywhere」台灣授權代理商，目標以創新RPA為智慧企業的前哨技術，帶領台灣企業一同邁向數位管理與生產力轉型，成為接軌國際與拓展影響力的重要指標。零壹表示，透過此次雙方新簽代理的新合作，更能為台灣企業加速數位轉型注入新契機。
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