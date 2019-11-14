網路資安商機強 零壹前三季業績直逼去年全年

2019-11-14 11:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／台北即時報導



資訊服務商零壹（3029）受惠網路暨資安商機強勁，帶動其今年成長，日前公告第三季財報，累計前三季稅後純益2.37億元，每股純益（EPS）1.92元，獲利直逼去年全年；累計前10個月營收74.78億元，年增36.8%，為歷年同期新高；法人看好，其營收可望優於去年全年。零壹總經理黃素娥指出，資安是今年成長很大的成長動能，尤其「勒索」議題，帶來大需求。

零壹近年專注雲平台、IT基礎架構、網路暨資安、以及大數據應用等四大領域，昨舉行法人說明會，會中揭露今年前三季營收占比狀況。其中，網路暨資安占比達50%最高，較去年大幅增加6%；其次為IT基礎架構占26%，年成長8%；雲平台占19%，增加1%。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

黃素娥表示，零壹向來為資安代理的重要平台，包括Palo Alto Networks、賽門鐵克（Symantec）、趨勢科技等，皆為其客戶，由於勒索軟體、病毒出現，資安領域需求湧現，零壹產品組合從中端到高端，因此掌握到產業中的大型專案，高端產品也替營收帶進大貢獻。

整體來看，黃素娥指出，零壹今年前三季的成長力，無論營收或毛利都優於台灣經濟成長力。他也說，零壹2014年起展開核心企業轉型，不再只是傳統代理通路，積極增加顧問團隊，將商業模式中的服務價值，建立在合作的案子中，顧問團隊人力已占公司總人力的30%，以目前成績，轉型還算順利。

展望未來，黃素娥提出兩大方向，第一是要成為加值代理平台合作廠商的首選，希望未來任何國外品牌原廠，進軍台灣時想找台灣企業級代理商，第一個想到零壹；第二是要持續邁向解決方案服務提供商。她表示，公司2015年開始專注成為企業級解決方案代理商，2017年起提供雲端服務和解決方案，帶動獲利的增長，未來要打造夥伴生態圈，成為下游跟原廠合作的後盾。