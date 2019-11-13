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12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

廣達第3季營益率及毛利率 攀上近11季與10季高點

2019-11-13 20:47經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

廣達今（13）日公布2019年第3季稅後純益43.38億元，季增9.3%，年減7.9%，受到產品組合與效率提升，營益率和毛利率分別來到近11季及近十季新高；第3季每股稅後純益為1.13元，為近三季新高。

廣達2019年第3季營收265.14億元，季增7.9%，年減6%；毛利率4.82%，季增加0.05個百分點，是近十季以來新高；營業利益率來到2.09%，季增0.57個百分點，近11季新高。

廣達董事長林百里表示，2019年產業界是大風大雨，但廣達開源節流，在製造、營業、產品都做了很大幅度的調整，因此帶動獲利、效率都有提高，使得第3季有好的結果，是同仁的努力。他強調，廣達調整的效果會愈來愈好，愈來愈大，他很開心，也有信心，未來廣達有很大成長的機會。

廣達財務長楊俊烈表示，2019年第3季筆電出貨930萬台，季增7%，優於原先預期0至5%，加上效率提高，費用控制得宜，使得第3季毛利率因此提升；2019年前三季筆電出貨量2530萬台，年減9%。不過，廣達副董暨總經理梁次震表示，今年筆電全年出貨量雖然會較去年掉一些，但明年會補回來。

展望2019年第4季，楊俊烈表示，筆電仍有0至5%成長，伺服器則維持雙位數成長。至於明年，楊俊烈透露，廣達在雲端布局完整，除了資料中心，還有企業雲端，因此對明年展望仍然樂觀。

林百里說，未來是一個大整合的戰役，也就是5G、人工智慧(AI)、IoT，以及雲端，四樣東西都匯集在一起，以後科技廠商要賺錢，必須四樣都會，才能賺到錢，只會AI沒有用，IoT若是沒有AI，也無價值。因此，這四樣都要懂，然後整合成一個解決方案，才有價值。

面對美中貿易戰的大風大浪，林百里說，過去幾十年創業，無一天平靜，而且很多競爭，AI加上5G是大國博弈的項目，這趨勢不會停，而且會愈來愈激烈，過去從來沒這麼大的科技競賽，廣達因為客戶關係好，研發能量強，同時，5G對雲端設備需求非常大，廣達都會跟上這一波新的機會與競賽，對未來三到五年的成長非常樂觀。

至於廣達未來是否不做Apple Watch？林百里說，廣達會愈來愈神秘，你們很會猜，但都是假議題，我們做這一行的行規，要保密，很想講，但不能講。

廣達董事長林百里。記者蕭君暉/攝影
廣達董事長林百里。記者蕭君暉/攝影
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廣達林百里筆電

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