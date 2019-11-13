鮮活果汁-KY前三季獲利4.63億元 創歷史同期新高
2019-11-13 20:33
經濟日報 記者何秀玲
／即時報導
鮮活果汁-KY（1256）13日公布前三季財報，累計營收28.3億元，稅後純益4.63億元，年增20.4％，每股稅後純益（EPS）為13.66元，創歷史同期新高。
鮮活果汁今年第3季營收11.08億元，稅後純益1.86億元，年增15.1％，EPS為5.5元。由於第3季為飲料傳統旺季，但是和第2季相比，僅季增0.5%，第4季表現值得觀察。
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鮮活表示，公司成立以來保持少量多樣客製化的營運模式，在產品研發優勢下仍維持高品質，近年再採取與客戶共同研發、獨家供應的模式，持續推升高毛利產品出貨成長。
在外部環境方面，因中國大陸手搖茶飲市場方興未艾，再有大陸餐飲消費市場點評、外送平台的推波助瀾，並受惠健康意識抬頭，使鮮活產品在競爭激烈的手搖茶飲市場更突顯差異性與優勢，是公司今年以來營運表現持續攀高的原因。
鮮活第3季在高稼動率下，持續優化產品組合，推升第3季毛利率達39.56％，創單季新高表現，與去年同期相較增加1.55％。
展望全年，鮮活前三季獲利表現已超越去年全年，預期今年營運表現再創新高可期。
鮮活13日股價以215.5元平盤作收。
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