電子業搶生策會理事席次 預告千億資金加持生技業
社團法人國家生技醫療產業策進會（生策會）理監事13日完成改選，此次，電子業的大咖們大舉進入理事會，據悉，以廣達董事長林百里為首的電子業巨頭均認為，生醫產業是電子業未來轉型的關鍵契機，因此主動競逐。
生策會第六屆理監事會，從60餘名參選人中選出35名理事，將不再設常務理事，而擁有電子業背景的理事就占三成左右，其中，廣達董事長林百里獲理事選舉最高票（逾200票），11月26日將選出生策會新任會長，以及三位副會長，電子業可能成為黑馬，領軍生策會。
生策會原先規劃9月底提前改選理監事，昨日才正式完成，據了解，除了生策會修改章程而被內政部要求補正若干程序外，電子業加入戰局造成理事選舉大爆滿，也是主因。
業界關心，電子業為何大舉主動競逐生策會理事。近年，電子業近年在醫療電子開發有成，醫院也大舉搶入智慧醫療，生策會近三年辦理醫療科技展並以該展作為平台，廣招電子公司、各大醫學中心結盟並成為會員，是促成此次電子業進軍生策會的主要背景。
此外，生策會理事會改選還有幾個重要的意義，除了排除政治（公職）人物外，電子業結合生醫產業鏈的時代也將到來，另外，廣達、和碩等合計年營收逾11兆元的電子巨擘艦隊加入戰局，未來也將帶動台灣生醫產業鏈的投資。
更重要的是，此次生策會理事會組成中，除了傳統藥品業者外，電子業、醫界也是重要組成板塊，換言之，這也將揭示台灣最頂尖人才將大匯集，包括醫學系、電機（電子）相關系的人才，將碰撞出極大的能量。
業界就形容，此次進軍生策會的電子業年營收加總逾11兆元，只要將1%營收投資生醫業，每年就有逾千億的資金動能，加上台灣頂尖人才加入大健康、生醫產業，如同「正極與負極的碰撞」，產業將正式通電，邁向全新的爆發世代。
在得票數方面，此次投票採「一人一票，最高可複選35人制」，由林百里搶下第一，取得逾200票。其次，同樣拿下200票左右的人選，則包括中研院前院長翁啟惠、台大前校長/生策會代理會長楊泮池、林口長庚紀念醫院院長程文俊、中國醫藥大學附設醫院董事長蔡長海、高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒，多為醫界重量級人士。
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