12強贏韓國！中華電MOD收視再創高、愛爾達廣告熱銷

12強棒球賽熱烈開打，「好想贏韓國」是台灣人共同的目標，果真中華隊繳出佳績，還完封宿敵南韓國家隊，是繼去年亞運之後，昨天12強複賽再度打敗韓國隊，棒球熱潮再度帶起收視熱潮，中華電信MOD收視再創高峰，轉播的愛爾達電台不僅穩坐MOD收視冠軍，廣告更是熱銷。

中華隊vs.南韓有多不可思議，從中華電信MOD的收視數據就能看出，去年亞運預賽時，台韓之戰即創下該屆棒球收視高峰，這次12強棒球關注度更高、更激勵人心，而且今年12強賽中，南韓是拿下四連勝的絕佳狀態，中華隊則是二連敗，傾全力止敗的劇碼有檔不住的魅力，加上抗韓心切，收視率猛烈成長，觀賞人次突破全年度運動專區流量新高。

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中華電信表示，中華隊開賽一路壓著南韓打，收視率隨著比賽進行而倍數增加，超越上周台日大戰，九局下半再見三振，瞬間最高收視率突破4.43 ，35歲到44歲收視族群更達5.10，與12強棒球專區雙雙創本屆球賽高峰。

中華電信表示，也有客戶無法即時收看這場經典戰役而利用了MOD「回看」功能觀賞，所有12強棒球相關賽程、賽前焦點、回看、全場賽事VOD皆可透過MOD首頁「12強棒球」專區收視。本周三、四中華隊輪空，周五、周六上午11點出戰美國、澳洲，持續為亞洲/大洋洲區第一名而努力，完成進軍奧運任務。

世界12強棒球賽複賽，中華隊出戰韓國隊。在先發投手張奕繳出6.2局無失分好投，加上打線大爆發，中華隊以7比0擊敗韓國隊，拿下複賽首勝。這場比賽攸關中華隊的東京奧運門票，全國觀眾守在螢幕前隔海為中華隊加油助陣，當陳俊秀擊出三分全壘打時，不但穩住中華隊的領先局面，也讓收視率飆升到最高點4.9，更讓愛爾達電視穩坐MOD收視第一的寶座。

愛爾達表示，台韓之戰，輸球即丟奧運門票，在退無可退、背水一戰的壓力下，中華隊將士用命，全場揮出十一支安打，包括陳俊秀七局上三分砲，終場以七比○大勝韓國隊。這是中華隊首次讓韓職菁英組成的國家隊在國際賽被完封，也是對戰史上最大差距贏球。

愛爾達表示，或許是過往的對戰紀錄不佳及多數觀眾尚未返家，台韓之戰一開賽的收視率僅為1.26，不如預賽階段來的亮眼。但隨著中華隊穩扎穩打的好表現，收視率開始大幅爬升。根據尼爾森的收視統計，4歲以上的平均收視率為2.56；最高收視率來到3.43，估計約有超過75萬名觀眾是透過MOD愛爾達電視的轉播觀賞這場比賽，讓「真的好想贏韓國」的願望實現。

愛爾達指出，分齡收視顯見青壯族的收視群回流，衝高收視率，這樣的收視佳績，讓愛爾達電視穩坐MOD同時段的收視冠軍，也代表愛爾達電視的品牌知名度被廣大的體育迷所認同，選擇愛爾達電視作為觀賞體育賽事的收視途徑。

愛爾達表示，球賽開打至今，愛爾達的電視廣告熱銷，廣告類型有汽車、金融保險、食品飲料、電影預告、以及選舉廣告等。再者，越來越多人透過愛爾達電視的轉播來觀賞球賽，高收視率有助於分潤收益的提升，帶動整體營收增長。