廣達淡出蘋果手表？林百里：勞力密集產品續做沒意義

2019-11-13 18:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



廣達13日舉行法說會，由左至右依序為廣達副董事長梁次震、廣達董事長林百里。 記者吳凱中／攝影 分享 facebook

市場盛傳廣達（2382）將退出Apple Watch組裝業務，對此，廣達副董事長梁次震指出，從來沒說過離開穿戴業務，董事長林百里強調，「賺錢的就做，賺錢最重要」，如果有些產品過於勞力密集，一直做下去不是那麼有意義。言下之意，似乎暗示廣達將逐漸淡出蘋果手表製造業務。

廣達為了獲利問題，規畫逐步退出Apple Watch 組裝業務，惟廣達從未評論單一產品及客戶。廣達今（13）日法說會上，媒體詢問公司明年是否要退出穿戴裝置業務？對此，梁次震指出，很多產品都是穿戴裝置，廣達從來沒說過離開，離開的話是某一些廠商在講的，可是廣達氣都很長。

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梁次震補充，廣達會很仔細去衡量，什麼東西該做、什麼東西該合理控制。林百里強調，「賺錢的就做，其他的都不重要，賺錢最重要」，如果有些產品過於勞力密集，一直做下去不是那麼有意義。

由於廣達 Apple Watch業務已成為三大營運支柱，儘管廣達沒公布相關營收，但市場普遍認為，營收有達千億之譜。一旦淡出該業務，將使廣達營收下滑不少。對此，梁次震不回應單一產品及客戶，但他強調，營收沒用要看EPS，獲利大才是重要，營收大不大不是重點。

據悉，廣達從第一代Apple Watch開始組裝，是最早切入該業務的代工廠，但該業務發展多年，儘管為廣達帶來龐大營收，但對廣達獲利貢獻始終不見起色。