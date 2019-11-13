羨慕！中華電信將加薪 平均調幅3%、最高5%
2019-11-13 17:54
經濟日報 記者黃晶琳
／即時報導
電信龍頭中華電信13日召開董事會討論加薪提案，獲全體出席董事支持通過。本次平均調幅3％，並自109年1月1日起生效。
中華電信面臨產業環境變化，已啟動「以客戶為中心的價值創造」轉型計畫，加速扮演智慧生活的領導者，數位經濟的賦能者，帶動台灣電信產業發展為使命，共同迎接2020年即將展開5G元年的挑戰。同時，中華電信為響應政府拚經濟，提高人民所得，改善國內薪酬待遇，公司有盈餘要回饋員工加薪，以激勵員工士氣，帶動企業發揮社會責任為目標。
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中華電信表示，本次加薪設計，在總預算額度內運用在攬才及留才二方面，針對特殊性、稀少性專長之高科技人才延攬加入並規畫有彈性的核薪機制，著重照顧年輕、基層及優秀員工，採定額加薪外再按績效表現加成調薪，其中部分員工之調幅將可超過5%。
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