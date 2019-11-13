訊連科技 推全新「YouCam 9」Windows視訊軟體

2019-11-13 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



多媒體創作軟體領導廠商訊連科技宣布，推出全新視訊應用軟體—YouCam 9。YouCam 9 視訊應用軟體為直播主提供更多獨家功能，包括在直播中加入頻道Logo或文字，並提供即時柔膚與美妝功能，無論直播主或是商務人士皆能在視訊中保持完美狀態！

網路視訊已成為工作與生活中不可或缺的溝通方式，家庭用戶與商務人士皆可透過視訊進行直播及視訊會議等活動，提升直播豐富度及溝通互動性。訊連推出YouCam視訊應用軟體以來，屢獲消費者與媒體評選為Windows 最佳視訊應用軟體的肯定，為視訊應用軟體首選。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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YouCam 9 支援多樣熱門視訊會議軟體，包括訊連科技U 會議、Skype與Google Hangouts等。此外，YouCam亦支援多種直播平台與軟體，包括Twitch、Facebook Live、YouTube Live、OBS Studio、 XSplit以及Wirecast。只需將YouCam 設為預設攝影機，便可於視訊中套用AR虛擬彩妝，或於視訊中使用200多種視訊特效，例如動態臉部表情、小工具與動態貼圖等，豐富視訊通話與直播。

訊連科技執行長黃肇雄表示：「網路視訊為桌機與筆電的標準配備，可廣泛應用在直播或視訊會議等場景。訊連科技YouCam 被公認為視訊會議首選，多樣化的獨特功能，可讓使用者在鏡頭前完美呈現，或讓直播和視訊更具專業感、互動性及娛樂性。」 「YouCam 9提供直播主與商務人士更多獨家功能，進一步打造更全面的視訊體驗與重新定義視訊應用軟體的可能性。」