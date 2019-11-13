南亞科取得ISO 27001資訊安全認證 資安防護再上層樓

2019-11-13 17:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ／即時報導



DRAM大廠南亞科今（13）日宣布順利通過由台灣檢驗科技股份有限公司（簡稱SGS）認證的ISO／IEC 27001:2013資訊安全管理系統，並於今日舉行授證儀式，彰顯南亞科對智慧財產權的保護的決心及重視。

今日授證由SGS東亞區資深副總裁黃世忠頒授證書，南亞科總經理李培瑛代表領證。認證範圍包括動態隨機存取記憶體（DRAM）自主研發之製程及產品，也涵蓋技轉文件的技術資訊，及其資訊流之資訊安全管理系統，包括相關機房維運、網路服務、以及資訊系統之開發、操作、與維運。

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南亞科技落實資訊安全管理之機密性、完整性及可用性，以保障公司客戶、合作夥伴、股東、員工及供應商等利害關係人的權益，並且善盡企業社會責任。

李培瑛表示，南亞科長遠競爭力，來自於公司持續地創新開發先進製程及產品技術以及守護公司寶貴的資產；得以奠定南亞科永續經營的根基。

提供南亞科高品質、安全性佳的DRAM產品及專業服務予全球客戶。經過SGS ISO 27001資訊安全管理系統的認證，彰顯南亞科對智慧財產權的保護的決心及重視，並內化至企業文化。

南亞科資安長牛欣安強調，公司導入嚴謹的資安管理系統，包括電腦軟硬體各種資料防護、網路管理、印表機管理、門禁管理、手機管理，進行不定期公司個人電腦及攜入手機檢核，及其他必要措施以維持資料的完整性、可用性與機密性。持續性加強資安管制措施，除避免機密技術資料外流，可確保公司順暢運作並取得供應商與客戶的信賴。

南亞科深信資訊安全是維護公司核心競爭力之鑰，公司持續推動資訊安全系統之運作，捍衛營業秘密及智慧財產權，以確保南亞科研發團隊及與合作夥伴的研發成果暨維護股東權益。