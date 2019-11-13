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談美中貿易戰 鴻海劉揚偉：心理戰較大

2019-11-13 16:28經濟日報 記者尹慧中／即時報導

鴻海（2317）今（13）日召開法說會，董事長劉揚偉提到，公司靈活做好準備，因應變化，美中貿易戰其實是「需要心理醫生」的心理戰。

至於半導體布局，劉揚偉則表示，不會是重資產而是3D封裝的PLP也是SMT縮小版，是製造業的大變化，其次則是晶片設計近期已對外展出工業互聯網應用。

劉揚偉互聯網半導體貿易戰

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