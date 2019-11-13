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鴻海劉揚偉：第六代衛星通訊已布局 目標取得領先地位

2019-11-13 15:29經濟日報 記者尹慧中／即時報導

鴻海董事長劉揚偉今（13）日在法說會上提到，鴻海集團在三階段轉型升級階段，核心技術上也增加AI/第五與第六代行動通訊技術，其中第六代衛星通訊已布局，目標取得領先地位。

配息政策上，劉揚偉則說，考慮未來兩年經濟情況上，公司配息率至少40%不過仍保留現金用於未來的變局以及投資未來三大產業與核心技術發展。

鴻海13日召開法說會。記者尹慧中／攝影
鴻海13日召開法說會。記者尹慧中／攝影
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配息鴻海劉揚偉

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