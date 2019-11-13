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敦吉今法說會 前三季EPS 2.98元

2019-11-13 14:35經濟日報 記者鐘惠玲／即時報導

通路商敦吉（2459）於今（13）日舉行法說會，公布第3季每股純益為1.36元，累計前三季每股純益為2.98元。

敦吉第3季合併營收為20.4億元，季增9％，年減15％，毛利率為16.7％，季增2.2個百分點，歸屬母公司業主淨利為1.44億元，季增55％，年減9％。

敦吉累計前三季合併營收為56.48億元，歸屬母公司業主淨利為3.16億元，年減4.2％。

以第3季而言，敦吉的營收結構中，通路業務占57％，不過獲利占比為8％，製造事業群的營收占比為34％，但獲利占比達73％。另外該公司還有驗證事業群，第3季占營收比重約9％，獲利占比約19％。

對於後續營運展望，敦吉的通路事業群未來布局重點是5G、物聯網、新型電源與電動車／電動機車等市場。

營收法說會

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