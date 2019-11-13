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科學園區前八月營收僅增0.3％ 產業消長互見

2019-11-13 14:14經濟日報 記者林于蘅／即時報導

主計總處國情統計通報指出，今年1~8月三大科學園區的營業額為1兆6,665億元，較去年同期僅增0.3％。

受美中貿易紛爭干擾，各產業別營業額消長互見，占比最高的積體電路年增只有0.5%，而電腦及周邊產業則明顯受惠轉單效應的挹注，年增高逾八成七，可惜產業比重只有3%，對三大園區整體營業額貢獻仍有限。

2018年全年三大科學園區的營業額額計 2.6 兆元，年增 5.5％；不過，今年1~8月的營業額僅年增0.3％。此外，去年全年積體電路營業額1.8兆元最大，占總營業額七成，年增超過一成，而今年前八個月累計增幅也只有0.5%。

主計總處分析，就產業別觀察，由於受到美中貿易紛擾持續及全球政經局勢不穩影響，各業營業額消長互見。其中，占比高達六成八的積體電路產業，只微幅年增0.5％；而精密機械則呈負成長，年增-2.6%，光電產業更是年減一成以上。

反而是占比只有3%的電腦及周邊產業，則受惠美中貿易戰火下台商產能回流及轉單效應，今年以來累計的營業額年增率高達87.2%。

若就園區別觀察，今年1~8月以竹科營業額7,027億元居首（占42.2％），年增1.1％；中科因先進奈米製程量產，營業額 4,947億元，年增10.8％，增幅最大。

南科則受面板產業供給過多，加上部分半導體7奈米製程訂單轉至中科等影響，營業額持續衰退將近一成，年減9.8％。其中，今年1至8月包含面板的光學產業的營業額年減幅高達15%，積體電路營業額也衰退8%。

據科技部統計，今年10月底新竹、中部與南部三大科學園區已入區登記廠商計853家，較去年同月底增六家。其中，以竹科514家增六家為主，南科及中科分別各減一家及增一家，為195家及144家。

今年1至8月三大科學園區的營業額為1兆6,665億元，較去年同期僅增0.3％。 ...
今年1至8月三大科學園區的營業額為1兆6,665億元，較去年同期僅增0.3％。 圖／主計總處提供
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