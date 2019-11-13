工研院以全方位產業服務 助台北市打造新創圓夢沃土

2019-11-13 13:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



由台北市政府產業發展局主辦，工研院執行「2019台北創業家創新展暨亮點企業頒獎典禮」於今（13）日舉行，共9家傑出新創企業及創辦人接受表揚。

包括將傳統發酵工業升級成為多元、精煉、低耗損的先端生技公司「全瑩生技」；以台灣特有種保育類八哥鳥印花圖騰為主打商品，吸引日本人氣女星渡邊直美前來消費的布料設計品牌「印花樂」；將創意市集發展成公司經營型態，打造亞洲最大的Pop Up Asia 亞洲手創展的「希嘉文化」，以及開發Eyeplayer 眼控溝通系統，協助超過1,500位重度身障者重拾生活自主權的「森思眼動」等。台北市政府產業發展局期望能透過此獎勵，促進城市創新創業，力挺新創圓夢，展翅高飛。

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工研院產服中心執行長劉佳明表示，在台北市產業局的指導下，工研院於2011年起即透過「台北市產業發展獎勵補助計畫」，積極協助培植新創產業落地台北。

自執行計畫以來，工研院為加速產業創新群聚及創新創業發展能量，不但透過申請人回饋、實地查訪訪談及新創與創育平台座談意見回饋等蒐集各方建議，逐年協助台北市政府修訂專案制度設計，更持續提升地區產業服務品質，並依新創不同事業階段，協助其申請創業、研發、品牌到新投資之獎勵補助，目前累計協助台北市創業家逾1,500案，其中補助資源挹注於設立5年內新創事業近8成，帶動企業創新投資逾224億元，創造就業人數為9,603人。

劉佳明說，為持續活絡台北新創生態圈，注入新活水，工研院不但推動「台北創業家俱樂部」，針對獲獎勵補助之1,564家企業規劃加值輔導辦法，並辦理獲獎廠商間之跨域交流活動、協助推廣獲補助廠商研發創新產品或服務。更主動與合作金庫商業銀行洽談與協助訂定「台北市產業發展獎勵補助企業優惠融資貸款專案」，自2017年開辦迄今，已協助25家企業，取得超過1.25億元融資資金，期望能協助新創與中小企業獲取更多營運所需資金，拓展事業版圖。

工研院產服中心組長謝國倫補充，透過工研院協助，今年選拔出的9家亮點新創，皆展現出企業創新力、企業競爭力、企業市場力、對產業、經濟與社會影響力以及企業社會責任的影響力，為企業推動創新的典範與標竿。未來，工研院也將持續因應市場需求，透過前瞻研發能量與跨領域技術加值台北創新生態體系，幫助產業發展、價值躍昇。