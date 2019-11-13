工研院以全方位產業服務 助台北市打造新創圓夢沃土
由台北市政府產業發展局主辦，工研院執行「2019台北創業家創新展暨亮點企業頒獎典禮」於今（13）日舉行，共9家傑出新創企業及創辦人接受表揚。
包括將傳統發酵工業升級成為多元、精煉、低耗損的先端生技公司「全瑩生技」；以台灣特有種保育類八哥鳥印花圖騰為主打商品，吸引日本人氣女星渡邊直美前來消費的布料設計品牌「印花樂」；將創意市集發展成公司經營型態，打造亞洲最大的Pop Up Asia 亞洲手創展的「希嘉文化」，以及開發Eyeplayer 眼控溝通系統，協助超過1,500位重度身障者重拾生活自主權的「森思眼動」等。台北市政府產業發展局期望能透過此獎勵，促進城市創新創業，力挺新創圓夢，展翅高飛。
工研院產服中心執行長劉佳明表示，在台北市產業局的指導下，工研院於2011年起即透過「台北市產業發展獎勵補助計畫」，積極協助培植新創產業落地台北。
自執行計畫以來，工研院為加速產業創新群聚及創新創業發展能量，不但透過申請人回饋、實地查訪訪談及新創與創育平台座談意見回饋等蒐集各方建議，逐年協助台北市政府修訂專案制度設計，更持續提升地區產業服務品質，並依新創不同事業階段，協助其申請創業、研發、品牌到新投資之獎勵補助，目前累計協助台北市創業家逾1,500案，其中補助資源挹注於設立5年內新創事業近8成，帶動企業創新投資逾224億元，創造就業人數為9,603人。
劉佳明說，為持續活絡台北新創生態圈，注入新活水，工研院不但推動「台北創業家俱樂部」，針對獲獎勵補助之1,564家企業規劃加值輔導辦法，並辦理獲獎廠商間之跨域交流活動、協助推廣獲補助廠商研發創新產品或服務。更主動與合作金庫商業銀行洽談與協助訂定「台北市產業發展獎勵補助企業優惠融資貸款專案」，自2017年開辦迄今，已協助25家企業，取得超過1.25億元融資資金，期望能協助新創與中小企業獲取更多營運所需資金，拓展事業版圖。
工研院產服中心組長謝國倫補充，透過工研院協助，今年選拔出的9家亮點新創，皆展現出企業創新力、企業競爭力、企業市場力、對產業、經濟與社會影響力以及企業社會責任的影響力，為企業推動創新的典範與標竿。未來，工研院也將持續因應市場需求，透過前瞻研發能量與跨領域技術加值台北創新生態體系，幫助產業發展、價值躍昇。
支持創新創業是台北市政府的重要政策，「台北市產業發展獎勵補助計畫」自2011年受理申請至2019年10月止，累計獎勵補助1,564件，金額達新台幣19.26億元，讓台北市成為全台各縣市中最大的新創投資者。產業發展局秉持鼓勵及協助新創的精神，更於2015年設立「StartUP@Taipei創業服務辦公室」，提供一站式創業諮詢及輔導，目前累積諮詢輔導件數約2.5萬件，案件滿意度高達96%，更促成商機媒合103億元，推薦申請創櫃家數41家。未來，工研院將持續以產業輔導及獎勵補助提升創業者創新水準及創業能量，打造台北成為亞洲創新創業最適發展的城市。
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