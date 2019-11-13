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宏達電攜手Binance 區塊鏈手機再下一城

2019-11-13 10:03中央社 台北13日電

宏達電董事長王雪紅（左）與新任執行長梅特。 記者何佩儒／攝影
宏達電董事長王雪紅（左）與新任執行長梅特。 記者何佩儒／攝影
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宏達電布局區塊鏈手機，再宣布與 Binance（幣安）合作推出聯名加密智慧型手機EXODUS 1-Binance 版，成為全球第一支支援Binance Chain （幣安鏈）的加密手機。

HTC 與 Binance宣布將合作推出聯名加密智慧型手機EXODUS 1-Binance 版，原來的EXODUS 1能讓使用者真正擁有個人密鑰，EXODUS 1-Binance 版是全球第一款支援 Binance Chain（幣安鏈）的加密手機，將透過Zion Vault中為Binance Dex （幣安去中心化交易所） 提供原生支援，讓用戶可在自己的裝置上，透過Zion 使用去中心化交易所，Binance 以及TrustWallet應用程式軟體也將會預先載入在EXODUS 1-Binance 版。

HTC首席去中心化長陳信生 （Phil Chen） 表示，與全球最大型、流動性最高的加密貨幣交易所攜手合作，採用最小化信任原則，讓使用者能擁有個人密鑰，並進一步執行自己的完整比特幣完整節點。

EXODUS 1-Binance 版即將在EXODUS官網（htcexodus.com）開放購買，以599美元或新加坡幣889元等價的加密貨幣購買，將比原EXODUS 1售價優惠100美元。除此之外，更推出首批購買聯名版消費者可獲得空投幣安幣（BNB airdrop），作為額外的獎勵優惠活動。

Binance 執行長趙長鵬 （Changpeng Zhao） 表示，智慧型手機對加密產業而言是相當重要的一環，反之亦然。且智慧型手機是使用硬錢包最方便原生的設備，不僅使用方式簡便，更可隨時攜帶。另一方面，加密貨幣將使每部智慧型手機同時作為銷售點終端機又是支付工具，不再需要仰賴中介機構，影響相當深遠。

智慧型手機EXODUS 1加密貨幣

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