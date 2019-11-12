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HTC與Binance合作 推出EXODUS 1聯名加密手機

2019-11-12 21:23聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

HTC 與 Binance (幣安) 今宣布將合作推出聯名加密智慧型手機：EXODUS 1-Binance 版。原EXODUS 1為史上第一款專為全新Web3.0網際網路系統所打造的智慧手機，且能讓使用者真正擁有個人密鑰。EXODUS 1-Binance 版是全球第一款支援 Binance Chain(幣安鏈)的加密手機。

HTC表示，EXODUS 1-Binance聯名版將透過 Zion Vault 中為 Binance Dex (幣安去中心化交易所) 提供原生支援，可在自己的裝置上透過 Zion 使用去中心化交易所。Binance 以及 TrustWallet 應用程式軟體也將會預先載入在EXODUS 1-Binance 版。

HTC 首席去中心化長陳信生表示，非常榮幸能夠給予 Binance Chain 及其去中心化交易所大力支援，採用最小化信任原則，讓使用者能擁有個人密鑰，並進一步執行自己的完整比特幣完整節點。這份結合與夥伴關係，將為數位資產交易和互動締造全新典範。

EXODUS 1-Binance 版即將在EXODUS官網（htcexodus.com）開放購買，以599美元或889新加坡幣等價的加密貨幣購買，將比原EXODUS 1售價優惠100美元。除此之外，更推出首批購買聯名版消費者可獲得空投幣安幣(BNB airdrop)，作為額外的獎勵優惠活動。

Binance 執行長趙長鵬 (Changpeng Zhao) 表示，智慧手機對加密產業是相當重要的一環，另一方面，加密貨幣將使每部智慧手機同時作為銷售點終端機又是支付工具，不再需要仰賴中介機構，可說影響相當深遠，與 HTC EXODUS 合作並提供支援，可確保其使用者可以在任何地方透過 Binance Chain 以及 DEX 進行加密交易。

HTC 與 Binance 宣布合作推出EXODUS 1聯名加密手機。HTC提供
HTC 與 Binance 宣布合作推出EXODUS 1聯名加密手機。HTC提供
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智慧手機EXODUS 1HTC

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