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宏達電VIVELAND結合密室逃脫 積極拚輸出海外

2019-11-12 20:56經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

宏達電 （2498）HTC VIVELAND虛擬實境樂園成功建立VR樂園營運模式，HTC VIVE虛擬實境部門副總經理李文材今（12）日表示，日前台北、高雄都穩定成長中，2020年會積極拓展海外市場，包括印度、中東、東南亞等都是很有潛力的市場，相較於傳統密室逃脫，導入VR後空間會有更大的彈性，在消費者的親近度程會大大提升。

談到後續HTC VIVELAND虛擬實境樂園的布局，目前除現有台北、高雄、香港荃灣外，李文材表示，2020年國外布局將會是重點，目前12月確定會在印度的德里設點，之後還有孟買，2020年1月考慮進軍阿拉伯，目前杜拜、東南亞均在洽談中。他強調，看好東南亞、中東的VR潛力很值得期待。

李文材表示，近年密室逃脫遊戲蔚為風潮，全台目前約有60餘家密室逃脫遊戲業者，其中多集中在北部。希望透過經營虛擬實境樂園的經驗，協助更多業者能透過VR密室脫逃遊戲，除降低包括空間及裝潢等高額成本外，更可不受場地限制更換遊戲內容，進一步提高回客率與經營收益，讓密室逃脫遊戲業者有更多的商機。

以目前宏達電來看，台北三創園區的每年營業額年成長10%，高雄因為在初期成長率較快，達到50%，由於高雄是和高雄市政府合作，合作會到2021年上半年，屆時宏達電會繼續經營。

宏達電宣布旗下VIVELAND團隊位於美國紐約的ARVI所開發設計的VR密室逃脫遊戲《拆解核危機》 及後續VR密室逃脫遊戲作品的獨家代理權，此款最多可6人連線遊戲，將於11月15日於台北三創生活園區的VIVELAND樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND全台同步上線。

東南亞VR宏達電

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